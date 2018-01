El Panathinaikòs posa aigua al vi del Barça Lassa

El Barça Lassa no va poder sumar la seva sisena victòria consecutiva i va perdre a la pista del Panathinaikòs (84-75), on cap dels nou equips visitants ha aconseguit la victòria aquesta temporada. La defensa del conjunt grec, que va tenir paciència per trobar solucions alternatives als llançaments de tres punts, va provocar 16 pèrdues de pilota entre els visitants. Nick Calathes, que va acabar el partit amb 17 punts, 12 assistències i 5 recuperacions, i Nikos Pappas, que va anotar els seus 15 punts durant la segona meitat, van acabar amb les aspiracions dels homes entrenats per Sito Alonso.

“El Panathinaikòs ha jugat molt bé. Tenen un bon equip, han fet una bona feina i és molt difícil superar-los a la seva pista. A l’inici hem intentat castigar els seus canvis defensius i hem mogut bé la pilota, evitant les pèrdues. Crec que Vougioukas ha sigut el jugador més important. Teníem un pla per atacar-lo i ha passat just el contrari. Això els ha permès aconseguir el control del joc”, va analitzar l’entrenador del Barça Lassa, que va tenir la baixa de Kevin Seraphin per lesió i que va tornar a deixar Rakim Sanders a Barcelona per motius tècnics.

La millora que el Barça Lassa ha viscut en els últims partits té molt a veure amb la sacsejada de rols i amb la reubicació de Pau Ribas com a base titular. Bon coneixedor de les virtuts i defectes del seu exequip, Xavi Pascual va tractar de desactivar l’aportació del badaloní situant Thanasis Antetokounmpo per defensar-lo. L’aler grec, però, va cometre tres faltes personals en només tres minuts.

La primera part va estar marcada per l’encert des de la línia de 6,75 metres. El Barça Lassa va anotar 5 dels 9 triples que va intentar, mentre que el Panathinaikòs tan sols en va encertar un dels 10 que va provar. Això va permetre a l’equip visitant construir-se una renda de set punts (25-32). El conjunt local, però, va saber reaccionar amb una bona recta final de segon període que va capgirar la situació just abans del descans (36-32).

Després de mastegar el partit durant 25 minuts, el Panathinaikòs va aconseguir el control del joc durant un tercer quart en què el Barça Lassa va començar a patir per oferir unes prestacions estables. La defensa de l’equip grec va millorar i va fer impossible que el conjunt blaugrana repetís els bons percentatges de la primera meitat. El nou escenari va engrandir les virtuts dels locals i va destacar les mancances dels visitants, que es van enredar amb els àrbitres.

El Barça Lassa no va poder repetir, doncs, la victòria de la primera volta. “Els dos equips hem millorat coses des d’aleshores, però no és el mateix jugar contra canvis defensius amb Kevin Seraphin que sense ell. La seva absència no és una excusa, però planteja un escenari de partit diferent”, va explicar Sito Alonso, que va lamentar que el seu equip no aprofités algunes oportunitats per acostar-se més al rival en l’últim tram de partit. La veritat, però, és que el Panathinaikòs va demostrar que és un equip molt més fet i va donar poc marge per a la remuntada.

“Primer ens ha costat controlar les nostres emocions, però hem jugat de manera intel·ligent durant la segona meitat. Hem sabut millorar pas a pas la nostra defensa i això ens ha portat a guanyar”, va resumir Xavi Pascual, que va destacar la millora defensiva dels seus jugadors. El tècnic va elogiar la feina feta durant els últims 15 minuts. “És una gran victòria per a nosaltres. La clau de cada partit és la defensa, perquè això ens permet córrer i fer bones transicions”, va reconèixer Nick Calathes.

Rice ultima la seva marxa a la Xina

Mentre Tyrese Rice continua ultimant el seu nou contracte amb els Shenzhen Leopards xinesos, el Barça CBS femení va anunciar ahir el fitxatge de Devanny King. L’aler pivot australiana, d’1,87metres d’alçada i que destaca per la seva capacitat anotadora i rebotejadora, reforçarà l’equip de Lliga Femenina 2 fins al final de la temporada.