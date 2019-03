Pas de gegant de l'Spar Citylift Girona

L’Spar Citylift Girona ha superat el Lyon Asvel Féminin (61-54) i s'ha classificat per disputar les semifinals de l’Eurocup femenina. L’equip gironí, que en el partit d’anada ja havia guanyat per 23 punts de diferència, s’enfrontarà ara al Basket Lattes Montpeller. El conjunt entrenat per Eric Surís ha assolit el cim del bàsquet femení català, ja que cap altre club de casa nostra havia arribat a una semifinal europea. El Picadero (Copa d’Europa), l’Hispano Francès (Copa Ronchetti) i el Cantaires (Copa Ronchetti) no van poder acabar entre els quatre millors de la seva competició europea.

A diferència del que va passar a vuitens de final (MBA Moscou) i a quarts (Szekszard), aquest dijous a l’Uni Girona no li ha calgut remuntar.