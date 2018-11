Pau Gasol pateix una fractura per estrès al peu esquerre i és baixa indefinida

La incògnita sobre la lesió que pateix el veterà pivot català Pau Gasol, dels San Antonio Spurs, ha quedat clara després que l'entrenador de l'equip texà, Gregg Popovich, hagi confirmat que serà baixa indefinida per una fractura per estrès al peu esquerre.

Gasol, que aquesta nit s'ha perdut el dotzè partit consecutiu amb els Spurs –que jugaven davant els Timberwolves de Minnesota i han caigut àmpliament derrotats per 128-89– havia començat a entrenar-se però ha tornat a sentir molèsties, cosa que ha fet que els doctors l'examinessin de nou i descobrissin la fractura.

El jugador de Sant Boi, que disputa la dissetena temporada com a professional de la NBA, d'acord amb Popovich, havia fet alguns treballs al camp tot i les molèsties. "Després de sentir les molèsties, l'equip ha decidit que se'l miressin els doctors, que han diagnosticat que es tractava d'una fractura per estrès –ha explicat Popovich–. Això és el que m'han dit, així que suposo que no és un secret".

Popovich també ha informat que els doctors han tornat a posar-li la bota de protecció que havia portat abans de començar els treballs al camp d'entrenament. Gasol, de 38 anys, ha jugat de manera controlada com a reserva dels Spurs des que va començar la seva tercera temporada amb l'equip texà, i té mitjanes de 6,8 punts i 6,1 rebots, les més baixes de la seva carrera com a professional.