Pau Ribas seguirà defensant la samarreta del Barça Lassa de bàsquet fins al 2021

El Barça Lassa de bàsquet ha anunciat que ha arribat a un acord amb Pau Ribas per a la continuïtat de l’escorta de Badalona fins al 30 de juny del 2021. Ribas, que va arribar l’estiu del 2015 al Palau Blaugrana, seguirà defensant la samarreta blaugrana les tres pròximes temporades.

En declaracions als mitjans del club, el jugador ha explicat que feia temps que parlava amb el club per renovar el contracte. "Quan vaig venir al Barça sabia que volia quedar-m'hi. És un dels millors llocs: sóc a casa, és un club de primer nivell i ara hem d’intentar fer-ho tan bé com puguem. Hi deixarem el que faci falta a la pista i fora de la pista, a més la gent sempre m’ha expressat el suport i els ho vull tornar", ha indicat.

En les tres temporades que fa que és al Barça, Ribas ha disputat 138 partits en totes les competicions i ha aconseguit cinc títols: una Supercopa Endesa (2015), una Copa del Rei (2018) i tres Lligues Catalanes (2015, 2016 i 2017).

Sobre la temporada vinent, Ribas ha dit: "Espero que puguem treballar bé, ser un equip sòlid, ser un equip dins i fora de la pista. Això ens farà arribar al nivell més alt. Esperem poder arribar a finals i guanyar coses. Volem seguir pel camí de guanyar, com amb la Copa, i esperem que la salut ens respecti a tots".