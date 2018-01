Pau Ribas: "La Copa del Rei ha de ser un dels nostres punts forts de la temporada"

Pau Ribas, base del Barça Lassa, ha analitzat aquest dimarts el sorteig de la Copa del Rei, on l'equip blaugrana disputarà els quarts de final contra el Baskonia. "A la Copa del Rei tots els rivals són complicats, però per a nosaltres ha de ser un punt fort perquè fins ara no hem tingut els resultats que hem volgut. Hem tingut alts i baixos i intentarem que la Copa del Rei sigui una motivació per a nosaltres, quatre dies bons. Si som capaços de jugar al nivell que hem jugat alguns partits, podem guanyar la Copa; això és el que volem", ha dit.

La trajectòria del Barça Lassa ha despertat molta preocupació en l'entorn de l'equip blaugrana. "L'últim partit va ser el pitjor. És la primera vegada que un equip ens domina tant i ens guanya per tants punts durant molts minuts. Hem de millorar coses, però encara ens queda un mes i tenim confiança. La Copa del Rei és una competició molt intensa i qualsevol equip la pot guanyar. Nosaltres ho intentarem fins al final", ha reconegut el badaloní, que ha participat en un acte a l'Escola Pia de Sarrià (Barcelona) per donar a conèixer les novetats de la Copa Colegial 2018.

"La nova Eurolliga és diferent i no estem sent capaços de tenir regularitat. Quan hi ha tants partits això et penalitza amb derrotes. L'inici no ha estat bo i els resultats no han estat els que voldríem, però només ens queda seguir millorant i seguir creixent. La Copa ha de ser un dels nostres punts forts de la temporada", ha opinat Ribas.

El badaloní ha analitzat l'ambient que es respira al vestidor culer. "No estem bé, no estem contents. Els primers que no volem les derrotes som nosaltres. Això perjudica la confiança i la mentalitat, però hem d'intentar encarar-ho cap a la motivació", ha assegurat.