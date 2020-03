Celebrar 90 anys sense sortir de casa

Un grup d’amics va fundar el 30 de març del 1930, tal dia com aquest dilluns fa 90 anys, la Penya Spirit of Badalona. El nom va ser un homenatge a l’avió Spirit of Saint Louis de Charles Lindbergh, l’aviador que aquell mateix any va fer el primer vol sense escales entre Nova York i París. L’excusa inicial va ser practicar diferents esports, com ara el ciclisme o el tenis taula, però ben aviat l’entitat va apostar pel bàsquet. Un dels primers problemes va ser trobar equips contra els quals jugar partits, perquè amb la guerra i la distància entre els contrincants alguns clubs van desaparèixer.

El 90è aniversari arriba en un moment atípic, difícil de celebrar. “Teníem moltes coses pensades per posar en valor l’efemèride i les farem, però no en la data prevista. Volem fer una gran celebració i no només un tràmit, així que ens esperarem”, diu a l’ARA Juanan Morales, president del Joventut de Badalona. L’exjugador no se’n sap avenir, de la situació actual. “Ni jo ni ningú s’imaginava una cosa així. Estem vivint situacions excepcionals que fa un mes ens haurien semblat irreals. Tenim la responsabilitat de triar l’opció menys dolenta per assegurar la viabilitat de la Penya”, reconeix. Un dels grans atractius de la celebració havia de ser una exposició que ha quedat ajornada per culpa del coronavirus. “És una data maca que hem de celebrar com toca”, diu Jordi Martí, director esportiu del club.

“Poques certeses”

Després de superar una situació econòmica difícil, Morales torna a viure una situació límit. “Estem a l’expectativa, el pitjor és que tenim poques certeses del que passarà. Voldríem tenir una idea més concreta de com evolucionarà la situació per començar a prendre decisions que afectin el que queda de temporada. Cada club de l’ACB té la seva opinió, però hem d’actuar de manera conjunta. L’escenari desitjable és reprendre la temporada, però no sabem si serà possible i, si es fa, en quin format ho farà. Tot són incerteses. ¿Amb el mateix sistema de competició? ¿Amb públic?”, es pregunta.

“Nosaltres seguim treballant en l’escenari de reprendre la competició, però el dia a dia és complicat”, diu Martí. “La situació ens preocupa, i molt. Què passarà, per exemple, amb l’economia? Nosaltres ens hem de centrar en que el negoci pugui continuar i que la pròxima temporada tinguem un espectacle atractiu. No només hem de pensar en què passa mentre duri l’aturada, sinó en què podem fer perquè ens afecti com menys millor en el futur. La preocupació ha de ser mantenir el negoci tan sa com sigui possible. La pròxima temporada hem d’oferir un bon espectacle i ser solvents. I això depèn de les decisions que prenguem en els pròxims dies”, confessa el president. Martí li dona la raó, ja que en aquest període de la temporada ell hauria d’estar dissenyant la plantilla de la pròxima campanya. “Construir un equip sense saber el pressupost és impossible, i això ho atura tot, fins i tot les renovacions”, diu.

651x366 Els primers partits de la Penya Spirit of Badalona es van jugar a la intempèrie / ARXIU DEL JOVENTUT DE BADALONA Els primers partits de la Penya Spirit of Badalona es van jugar a la intempèrie / ARXIU DEL JOVENTUT DE BADALONA

Si la Lliga Endesa es reprèn, els equips necessitaran temps per recuperar el to. “Quan s’acabi l’estat d’alarma no podrem passar de 0 a 100. Per als jugadors la reincorporació als entrenaments serà pitjor que després d’un estiu. No és una qüestió de dates, sinó un procés molt difícil de presa de decisions. Haurem d’anar adoptant mesures de manera gradual”, assegura Morales. “Quan tinguem un escenari real serà el moment de pensar de quina manera hem de recuperar la normalitat. En general hi ha unitat entre els diferents clubs, però suposo que les discussions arribaran, ja que cada equip defensarà els seus interessos”, avança Martí.

“Nerviosos i intranquils”

La plantilla de la Penya ha rebut un pla de treball físic personalitzat, però l’escenari és angoixador. “Els jugadors estan com nosaltres, nerviosos i intranquils. Molts tenen les famílies lluny, i a aquest neguit se li afegeix que no saben què passarà amb la professió a què es dediquen”, reconeix Morales. “L’estat d’ànim dels jugadors és complex, perquè alguns es plantegen què estan fent tan lluny de casa en un moment així. Nosaltres no tenim cap cas de coronavirus ni a l’equip ni a l’entorn més pròxim, però la preocupació és evident”, afegeix Martí, que no vol especular amb cap data. “El canvi de data dels Jocs Olímpics alleugereix una mica el calendari d’aquesta temporada”, reconeix Morales, que ja té ganes de viure una temporada normal al capdavant de la Penya.