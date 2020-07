La Penya ja coneix els seus rivals a l'Eurocup

El Joventut de Badalona ja coneix els seus rivals per a l'Eurocopa 2020-21. La Penya compartirà grup A amb l'Unics Kazan, el Partizan, l'Umana Reyer Venècia, el Bahcesehir d'Istanbul i el Bourg. L'equip verd-i-negre, que està desenvolupant un projecte molt engrescador amb els fitxatges de Vladimir Brodziansky, Ferran Bassas i Pau Ribas, començarà la competició el 30 de setembre.

"És un grup molt fort, però estic molt content perquè a la primera fase tindrem molts partits que ens faran aprendre a competir. Som un equip jove, hem de continuar aprenent i hem de passar per experiències que ens posin al màxim nivell. Jugar a Rússia, a Turquia o a la pista de Partizan ens ajudarà molt. Si volem estar al Top-16 no podem perdonar. Durant la primera fase haurem d'acabar de construir l'equip, però haurem de guanyar a fora sí o sí. L'any passat no ho vam aconseguir i aquesta temporada serà l'objectiu", analitza Jordi Martí, director esportiu de la Penya.

Els 24 clubs que participaran en la competició han mantingut una reunió de manera remota amb Jordi Bertomeu, president i CEO de l'Eurolliga de bàsquet, i amb els executius de la lliga per planificar la nova campanya. La reunió ha començat amb una revisió de la temporada 2019-20, que va aconseguir un notable creixement a nivell de seguiment. Els clubs també han revisat les normes de fair play financer que s'implementaran a partir de la temporada 2021-22.

El MoraBanc Andorra, per la seva banda, compartirà grup amb el Lokomotiv Kuban rus, el Lietkabelis lituà, la Virtus Segafredo italià, l’AS Mònaco monegasc i el Telenet Giants Antwerp belga.