La Penya estrena punt de trobada al Palau Olímpic

El Palau Olímpic de Badalona ha estrenat el bar B-Sport Badalona, una iniciativa del grup Butifarring a través de la qual el Joventut aspira a fidelitzar i fer créixer la comunitat del club verd-i-negre.

El bar s'ha ubicat a l'antiga entrada zona VIP del pavelló i s'ha convertit en el nou accés a les pistes d'entrenament. El club no vol fer negoci amb aquesta iniciativa, sinó que pretén donar servei als aficionats, que podran seguir els partits que el Divina Seguros Joventut jugui com a visitant. A més, els pares i les mares dels nens del planter podran fer temps mentre acaben les seves sessions. La idea és que en el futur es puguin seguir en directe els entrenaments del bressol a través de diferents pantalles.

"Serà un gran punt de trobada, un lloc per fer tertúlia i per fer Penya" Quim Arqué Màrqueting de la Penya

"Serà un gran punt de trobada, un lloc per fer tertúlia i per fer Penya", explica Quim Arqué, del departament de màrqueting del club verd-i-negre. El bar també s'obrirà abans i després dels partits de l'equip.

Els socis del Club Joventut Badalona han aprofitat aquest espai per organitzar una trobada amb els jugadors i el cos tècnic del primer equip per mostrar el seu suport incondicional a la Penya. L’acte, obert per a tota l’afició, tindrà lloc aquest dijous a partir de les 20.30 hores. Butifarring oferirà un pica-pica gratuït i posarà a la venda un 'pack' de promoció d'entrepà i beguda per tan sols dos euros i mig.

El club porta setmanes intentant repensar la seva relació amb els aficionats. “Hi ha coses per millorar l’experiència de l’usuari que no costen diners, com que el personal del pavelló sigui amable quan et rep. Convertir el pavelló en una nau espacial i tenir una pista amb focs artificials seria ideal, però és inviable. Nosaltres ens centrem en detalls, com crear un espai per als nens petits. Es tracta d’optimitzar els pocs recursos que tenim. Hem d’anar pas a pas”, va explicar Daniel Prat en una entrevista a l'ARA.