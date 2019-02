La Penya reforça el perímetre amb l'aler Nobel Boungou-colo

El Divina Seguros Joventut comptarà amb un nou reforç: Nobel Boungou-colo. El jugador congolès amb passaport francès jugarà a l’Olímpic fins a final de temporada. Un aler de 2.02 m que reforçarà el perímetre de la Penya i que arriba aquest dilluns a Badalona. Dimarts realitzarà el primer entrenament amb els seus nous companys.

Nobel Boungou-colo (26/4/1988; Brazzaville, República del Congo) arriba procedent del Levallois Metropolitans francès, on ha jugat des del 15 de gener del 2019. Fins ara, ha disputat 5 partits entre lliga i Copa, i ha estat precisament en el primer partit de copa del passat 15 de febrer quan ha aconseguit la seva millor actuació i l'MVP del partit, batent 2 rècords de la competició, amb 32 punts i 39 de valoració.

L’aler de 2.02 metres va començar la seva carrera l’any 2007 a l’Orléans Loiret Basket (França), on s’hi va estar dues temporades. Posteriorment, va jugar al Hyères Toulon (2009-2011), al Le Mans Sarthe (2011-2012) i al Limoges CSP (2012-2016), tots tres equips també de la lliga francesa. Després de la seva trajectòria a França, l’any 2016 va decidir canviar d’aires per anar a la lliga russa, concretament al BC Khimki (2016-2017), on va compartir vestuari amb l’actual pivot del Divina Seguros Joventut, Marko Todorovic. Un cop acabada l’aventura a Rússia, Boungou-colo va tenir la seva primera i única experiència a l’ACB amb el Real Betis, del setembre al desembre de 2017. Per acabar, abans d’anar al Levallois Metropolitans, va passar per l’Auxilium Torino durant el 2018.

Durant la seva etapa a la Lliga Endesa amb la samarreta del Betis, Boungou-colo va realitzar de mitjana 13 punts, 4 rebots i 10,1 de valoració en 30 minuts per partit.