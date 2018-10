Xabi López-Arostegui: "La Penya és el lloc ideal per seguir creixent"

Xabi López-Arostegui només té 21 anys, però ja és un dels pals de paller del Divina Seguros Joventut, que aquest dimarts ha anunciat que el renova per tres temporades. "Per als joves la Penya és el millor lloc i seria bonic que els joves estiguéssim junts uns anys. Espero que el meu pas per aquí sigui un exemple. Mostro la confiança en el club i espero que els altres també ho facin", ha explicat.

"Em fa molt feliç que la Penya continuï confiant en mi. És el vuitè any aquí i vull seguir creixent. Que apostin per mi és molt gratificant i espero que els joves facin el pas endavant per fer créixer l’equip. La Penya és el lloc ideal per seguir creixent i espero fer-ho en els pròxims quatre anys", ha dit el jugador de Getxo, que va arribar a Badalona amb 14 anys.

Jordi Martí ha reconegut que el club s'ha protegit millor que altres vegades per evitar la marxa prematura de López-Arostegui.