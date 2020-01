La Penya tenyeix el Palau de verd-i-negre

No va desprendre la mateixa èpica que la històrica Copa Korac que va guanyar l’any 1981 amb un tir de Joe Galvin a l’últim segon de la pròrroga, però el partit que el Joventut de Badalona va disputar ahir al Palau Blaugrana va tenir una gran càrrega simbòlica. Obligada pels desperfectes que el temporal ha causat a la coberta del Palau Olímpic, la Penya va buscar l’aixopluc del pavelló habitual del Barça. La logística va deixar algunes imatges curioses, com la de l’escut del club verd-i-negre sobre el cercle central del parquet o la de Juanan Morales presidint la llotja.

Jugadors, treballadors i aficionats van canviar la seva litúrgia habitual per traslladar el partit de l’Eurocup a pocs quilòmetres de distància. Un total de 1.221 espectadors van presenciar la victòria contra el Tofas Bursa en directe (88-84). L’entitat badalonina va posar a disposició dels seus fidels autocars per fer un trajecte atípic. Ahir, cada detall va ser una estranya barreja d’hàbit quotidià amb novetat mai experimentada. Les cançons per fer bullir l’olla, l’ speaker i els mitjans de comunicació acreditats, per exemple, eren els habituals del Palau Olímpic, però la resta d’elements convidaven a pensar en el Barça.

El Joventut de Badalona va sorprendre el fins ahir líder invicte del seu grup. La Penya, que va tancar la primera volta del Top 16 de l’Eurocup amb dos triomfs (MoraBanc Andorra i Tofas Bursa) i una derrota (Unicaja), va ser capaç de recuperar un desavantatge negatiu d’onze punts. Carles Duran va tenir les baixes de Neno Dimitrijevic i Luke Harangody, tots dos amb un virus estomacal. Sense el base macedoni i amb Nikos Zisis defensant la samarreta de l’AEK d’Atenes a Burgos, l’entrenador verd-i-negre es va veure obligat a utilitzar durant algunes fases del partit Klemen Prepelic com a director de joc. Tot i això, l’eslovè va anotar 37 punts.

La Penya va encaixar 48 punts durant uns primers 20 minuts en què el Tofas Bursa va saber optimitzar els seus llançaments de dos punts (39-48). Tot i començar el partit amb bons tirs exteriors, l’equip verd-i-negre va patir per fer-se fort en el rebot contra un rival amb més capacitat atlètica. La reacció verd-i-negra va arribar durant una segona meitat en què el Joventut va treure l’orgull per millorar la defensa i retrobar-se amb el seu atrevit joc habitual.

Pas de gegant del Cadí La Seu (64-50)

El Cadí La Seu va fer un pas de gegant i es va imposar al Landes (64-50) en el partit d’anada dels setzens de final de l’Eurocup femenina. L’equip que entrena Bernat Canut va fer una exhibició col·lectiva contra un rival que tan sols va poder anotar dos triples durant els 40 minuts.