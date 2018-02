Pesic manté el secret guanyador

Déu va crear el món en set dies i Svetislav Pesic n’ha tingut prou amb una setmana per transformar el Barça Lassa en un equip competitiu. L’equip blaugrana va eliminar el Baskonia (94-90) i disputarà les semifinals de la Copa del Rei. Els jugadors culers van demostrar que el seu problema no era d’actitud, com erròniament s’havia diagnosticat durant bona part de la temporada.

L’entrenador ha simplificat les normes de l’equip, té clars els rols dels jugadors i ha reduït la rotació (Koponen, Pressey i Vezenkov no van tenir minuts). Menys coses, però més ben fetes. El número d’errades s’ha rebaixat i hi ha molta més regularitat en el joc. A més, el conjunt ha après a fer servir les faltes personals de manera més intel·ligent. Abans repartia mastegots quan arribava tard i ara les fa servir com un recurs tàctic més.

Faltaven deu minuts i mig per a l’inici del partit quan el tècnic va sortir dels vestidors. Passes petites, però rumb clar. Pesic, que va tenir les baixes per lesió de Kevin Seraphin i Marc Garcia, va descartar Rodions Kurucs i Edwin Jackson, un jugador al qual el Barça Lassa ha fitxat dues vegades pagant traspàs i que segueix sense entrar en els plans de l’equip.

Després d’una posada en escena millorable (4-10), el Barça Lassa va reaccionar amb un joc sòlid que li va permetre capgirar el marcador (30-22). Thomas Heurtel i Pau Ribas, que va alternar la posició d’escorta amb la de base, van ser els grans generadors de joc. La renda blaugrana va arribar a ser de 10 punts durant un tram de partit en què Pierre Oriola va encomanar el seu esperit lluitador (50-40). Al de Tàrrega ningú li ha d’explicar què és el Barça i què significa portar el seu escut brodat a la samarreta. El domini en el rebot (20-13) va ser clau en una primera meitat que va acabar amb el marcador a 52-47.

El mal partit de Jayson Granger i Marcelinho Huertas va ser una llosa per al Baskonia, que es va anar enganxant i desenganxant del marcador. Pedro Martínez va recórrer a Luca Vildoza, però la diferència del Barça Lassa va créixer fins als 11 punts (70-59). Va ser aleshores quan va aparèixer la millor versió de l’equip basc. Sense temps, va jugar sense por i va empatar el marcador a tres minuts i mig del final (82-82). Aquesta vegada, però, els culers van saber mantenir la calma i assegurar el triomf gràcies a una gran recta final, no exempta d’emoció i girs de guió inversemblants, de Tomic i Heurtel.

El rival del Barça Lassa a la semifinal d’avui (21.30 h, #0) serà l’Herbalife Gran Canaria. L’amfitrió va recuperar un desavantatge de 10 punts i va eliminar el Montakit Fuenlabrada (107-92). L’altra semifinal la jugaran el Madrid i l’Iberostar Tenerife (19 h, #0).

Xiulets contra la independència

Quan els 400 aficionats del Barça Lassa van cridar a favor de la independència i van reclamar l’alliberament dels presos polítics, la majoria de seguidors del Gran Canaria Arena van respondre amb xiulets i amb càntics de “ Yo soy español ” i “ Fuera, fuera ”.