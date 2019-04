Pierre Oriola és optimista de mena. L’aler pivot del Barça Lassa intenta mossegar-se la llengua, però creu que la feina que està fent l’equip blaugrana tindrà la seva recompensa. “Estem en un bon estat de forma i en una bona dinàmica. Tenim el rumb molt clar i espero que aquesta temporada pugui ser el començament d’una altra bona època del Barça, que vingui acompanyada de títols i d’èxits. Entre tots hem de fer que el Barça torni a estar entre els equips més respectats d’Europa”, opina el jugador targarí. Després d’una temporada inicial molt complicada, el català no es conforma amb la Copa del Rei. “Espero que puguem aconseguir algun títol més. Estem fent les coses bé i soc optimista, però els rivals també juguen”, recorda.

El Barça Lassa juga aquest dimecres (21 hores, Movistar Deportes) contra l’Anadolu Efes el tercer partit de l’eliminatòria de quarts de final de l’Eurolliga al Palau Blaugrana. “Soc molt culer. Des de ben petit que he sigut molt fan del Barça i els aficionats se senten identificats amb el meu caràcter. Més enllà de si faig més punts o menys, m’esforço al màxim quan em poso la samarreta del Barça, i això la gent ho valora”, explica Oriola, que des de l’estiu és el segon capità de l’equip blaugrana. Extravertit a la pista, el seu lideratge al vestidor és molt més discret. “No parlo gaire. No soc un líder de grans missatges, però intento transmetre coses dins de la pista. Encara em queda molt per aprendre dels companys que porten més anys al club i a l’elit”, confessa.

Ambaixador del bàsquet català

Oriola ha signat un conveni amb la Federació Catalana (FCBQ) per convertir-se en ambaixador del bàsquet català. “Tenir aquesta oportunitat de representar els valors que transmet la Federació Catalana i ser un referent per a la gent jove és un orgull. Assistiré a actes, trobades i campus d’estiu. Crec que m’han escollit perquè soc català i estic a prop, però també pels valors que transmeto: des del carisma fins al caràcter, passant per l’esforç, encaixen amb el seu projecte”, diu. L’aler pivot compartirà càrrec amb Laia Palau, la base de l’Spar Citylift Girona. “La Laia és un referent que porta molts anys al bàsquet professional i ho ha guanyat tot, tant a nivell de clubs com de seleccions. Les jugadores que estan començant la tenen com un referent”, opina el jugador blaugrana, que està molt satisfet amb la feina de planter que es fa a casa nostra. “El bàsquet català formatiu és el millor a nivell estatal. La feina que es fa aquí és molt respectada”, resumeix amb coneixement de causa.

Tot i tenir una responsabilitat professional, Oriola manté el contacte amb el bàsquet de proximitat i sempre que pot mira els partits del Barça de futbol. “A la meva família sempre es parlava de bàsquet, però jo al principi era més futboler. Al final em van agafar les ganes de provar-ho i la veritat és que no m’ha anat malament”, bromeja.