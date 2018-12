Ràdio la Mina, un altaveu que posa en valor l’Snatt’s Femení Sant Adrià

Ràdio la Mina programa cada dimecres al vespre dues hores de rock dur. Quan la selecció musical s’acaba, Àlex Benito i Àngel Gil posen en marxa el Zona Lila, un programa de mitja hora setmanal que serveix per analitzar l’actualitat de l’Snatt’s Femení Sant Adrià i la Lliga Dia. “El barri de la Mina té molts problemes, però també té moltes coses bones, i la ràdio ajuda a difondre-les. Els santadrianencs ens menystenim i ens hem cregut que això és el cul del món, tot i que no és veritat. Aquí hi ha molta gent que estudia, que treballa, que penca i que és puntera en molts àmbits de la vida. La nostra iniciativa serveix per posar en valor que tenim un equipàs de bàsquet femení. Tenir una ciutat de l’àrea metropolitana competint amb els millors conjunts d’Espanya és un motiu d’orgull, i hem d’aprendre a disfrutar-ho. La ràdio fa d’altaveu”, resumeix Gil. “El bàsquet ajuda a atorgar una identitat pròpia a la gent de Sant Adrià”, afegeix Benito.

“Quan l’Snatt’s Femení Sant Adrià va aconseguir l’ascens, vam pensar que no podia ser que un equip jugués a la màxima categoria del bàsquet femení i que no tingués cap mitjà de comunicació que se’n preocupés”, diu Gil. “Fent una birra se’ns va ocórrer. Vam tenir una idea, la vam llançar i a poc a poc va anar agafant força. Nosaltres hem crescut escoltant tota la vida les retransmissions de la Penya de Xavi Ballesteros a Ràdio Ciutat de Badalona i ens vam proposar fer una cosa semblant amb els mitjans que teníem al nostre abast”, afegeix Benito. La mare de l’Àngel mai va voler comprar-li una videoconsola, i quan els seus amics quedaven per jugar al FIFA o al Pro evolution soccer, ell no tenia pràctica i sempre perdia. “Jo m’ho passava bé narrant els partits dels meus amics a la PlayStation”, recorda amb orgull. “Vam fer un partit de prova i ens ho vam passar molt bé”, recorda l’Àlex.

Ràdio la Mina se sustenta gràcies al voluntariat de gent com l’Àlex i l’Àngel, que a més del programa setmanal també fan les retransmissions dels partits que disputa l’Snatt’s Femení Sant Adrià, que aquest diumenge rep el Cadí la Seu (13 hores) en un partit per al qual s’han esgotat les entrades. L’Spar Citylift Girona, per la seva banda, rep el Durán Maquinaria Ensino (18 hores).

“No fem coses importants”

“La resposta que ens hem trobat del club ha estat molt bona. No hem tingut formació, però hem escoltat molta ràdio i posem molta il·lusió en el que fem. Tothom té el seu estil. Nosaltres intentem fixar-nos en les retransmissions que ens agraden i aplicar-ho”, assegura Gil. “El feeling que estem rebent és molt positiu i, tot i que no som professionals, hi ha gent que ens felicita per les retransmissions”, explica Benito.

Els dos locutors de Ràdio la Mina utilitzen l’humor en algunes fases del programa i aconsegueixen una gran complicitat amb els oients. “La clau és que ens ho passem bé fent el que fem. Nosaltres ho fem de manera voluntària perquè ens agrada. El que intentem és divertir-nos i aconseguir així que els oients també s’ho passin bé. Quan el partit és interessant, nosaltres ens mantenim en un segon pla, però quan ens trobem amb un partit que és avorrit intentem que la seva atenció no decaigui”, reconeix Benito, que és regidor de Sant Adrià en Comú.

“Hem de tenir en compte que nosaltres fem bàsquet, no fem coses importants. Si el teu equip perd, no sopes, però el món segueix girant. De vegades donem massa importància a l’esport. Hem de posar l’accent en la transmissió de valors, però sense oblidar que és un entreteniment. El bàsquet va ser inventat perquè la gent fos feliç, no tenim altres pretensions”, recorda Gil. “Una de les coses que ens agraden més de la Lliga Dia és el bon ambient que hi ha entre les aficions. Els aficionats d’equips rivals es fan fotografies junts i això no passa en altres esports”, apunta Benito.

L’Snatt’s Femení Sant Adrià ha tingut un primer tram de temporada difícil, però els presentadors de Zona Lila són optimistes. “El que em preocupa és que és un equip jove, sense experiència. Això fa que sigui més difícil sortir d’una mala ratxa. El calendari inicial no ha estat fàcil i falta confiança, però l’equip té marge de millora i ho acabarà fent bé”, opina Benito. “Quan comencem el programa dels dimecres posem una cançó que resumeix com està l’equip. Aquesta setmana hem triat Life is a rollercoaster, de Ronan Keating. L’equip és una muntanya russa, però no ens hem d’oblidar de disfrutar de l’experiència de competir a la Lliga Dia”, argumenta Gil.