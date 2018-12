Reacció letal al Palau Blaugrana

El Barça Lassa va tancar ahir la primera volta de l’Eurolliga amb una victòria èpica contra l’Anadolu Efes (80-65). Després de les bones sensacions exhibides contra el Kirolbet Baskonia i el Delteco GBC, l’equip blaugrana va ser capaç de recuperar un desavantatge de 17 punts gràcies a una segona meitat letal. Després d’encaixar 50 punts en els primers 20 minuts, la defensa del conjunt culer tan sols va rebre 15 punts durant la segona meitat. Kevin Seraphin (13 punts) i Pierre Oriola (14) van suplir el rol d’un Ante Tomic que no va poder aconseguir cap cistella en joc i van ser els herois del triomf local.

L’Anadolu Efes, un conjunt que ha experimentat una metamorfosi molt positiva respecte a la temporada passada, és una de les grans sensacions de l’Eurolliga i el partit d’ahir va resumir alguns dels motius que l’han portat a protagonitzar un primer tram excels del campionat. Ergin Ataman ha transformat un grup de jugadors en un equip en què tothom té clar el seu rol. Les peces del puzle encaixen i l’equip funciona molt bé.

La posada en escena de l’Anadolu Efes va ser brillant. L’equip turc va anotar 29 punts en un primer període en què va encertar set dels deu triples que va intentar (23-29). El rival del Barça Lassa va dominar el ritme de joc i va saber trobar bones posicions per als seus tiradors. L’inici va tenir continuïtat i li va servir per marcar una diferència de 17 punts al Palau Blaugrana (25-42). Vasilije Micic, que tan sols va descansar 32 segons durant la primera meitat, va controlar el partit amb una autoritat impròpia d’algú que només té 24 anys. Brock Motum va saber aprofitar els desavantatges que va generar el seu company per anotar 12 punts en menys de 12 minuts. Un regal caigut del cel. Els esforços del conjunt culer li van servir per arribar al descans amb un desavantatge d’onze punts (39-50).

“Durant els primers 20 minuts no hem jugat físicament contra un equip del nivell de l’Efes”, va reconèixer Pesic al descans. El tècnic del Barça Lassa va saber canviar la mentalitat dels seus jugadors, que van exhibir-se en defensa durant el tercer i el quart període. El serbi va apostar per Hanga com a escorta i Claver com aler, un canvi de peces que li va permetre créixer en defensa. Oriola va encomanar el seu caràcter i la resta de jugadors del conjunt català s’hi van sumar amb decisió. Les faltes personals de jugadors clau com Micic i Beaubois, a més, van penalitzar l’atac d’un Anadolu Efes que no va saber repetir l’exhibició ofensiva de la primera meitat.

La segona meitat del Barça Lassa va seguir fil pel randa el pla de partit imaginat per Pesic i l’equip blaugrana va aconseguir la victòria amb molta autoritat contra un rival turc que va acabar sense esma en un Palau Blaugrana que va empènyer com mai. El parcial a la segona meitat va ser de 41-15 i va servir per capgirar tant el marcador com l’estat d’ànim dels jugadors dels dos equips. El conjunt culer va certificar un triomf que li permet tancar la primera volta amb balanç positiu (8-7).

Després del partit d’ahir contra l’Anadolu Efes, el Barça Lassa encara enllaçarà dos partits més al Palau Blaugrana, on demà rebrà el Monbus Obradoiro i on divendres de la setmana que ve estrenarà la segona volta de l’Eurolliga contra el Darussafaka. El primer compromís fora de casa arribarà el diumenge 6 de gener, quan l’equip culer visitarà el San Pablo Burgos.

El Torneig Júnior, a València

D’altra banda, l’Alqueria del Bàsquet de València agafa el relleu de l’Hospitalet i organitza a partir d’avui el Torneig Júnior, que definirà un dels quatre equips que jugaran la final four de Vitòria. El Barça Lassa i el Divina Seguros Joventut són dos dels conjunts aspirants. Esport3 emetrà en directe els partits amb presència catalana. L’equip blaugrana, que està entrenat per Mateo Rubio, haurà de jugar contra l’USK Praga, el Porsche Ludwigsburg i el València Basket. El conjunt verd-i-negre, que té Marc Calderón a la banqueta, competirà contra l’Asvel Villeurbanne, el Virtus Bolonya i l’Estudiantes.