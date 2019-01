La lesió de Ricky Rubio encén les alarmes als Utah Jazz

Ricky Rubio s'ha lesionat en el partit que els Utah Jazz han perdut a la pista dels Milwaukee Bucks (114-102). Després d'anotar 9 punts en menys de 5 minuts, el base ha patit un estirament a la part del darrere del genoll. El jugador català se sotmetrà aquest dimarts a una ressonància magnètica per saber exactament l'abast de la lesió.

Utah Jazz point guard Ricky Rubio will have an MRI tomorrow on his hamstring, league sources tell The Athletic. While there is some optimism that his injury isn't serious, the Jazz are anxious for results and a timeline. Big day tomorrow for Utah