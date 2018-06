Ricky Rubio, nou ambaixador global dels Special Olympics

Ricky Rubio ha sigut nomenat aquest dimarts nou ambaixador global dels Special Olympics. El base dels Utah Jazz ha sigut el padrí de la presentació del segon Torneig de Bàsquet Unificat, una iniciativa que es disputarà a Badalona del divendres 29 de juny al diumenge 1 de juliol. Es tracta d'un programa que combina jugadors amb discapacitat intel·lectual i sense. "La mateixa experiència de la convivència i de la competició aporta una nova vitalitat i els prepara per a un grau d'integració més gran", diuen els organitzadors.

La primera edició del Torneig de Bàsquet Unificat es va disputar a Getafe la tardor de l'any passat. Els equips han d'estar formats per un nombre equitatiu de participants amb discapacitat i sense.

"Vaig tenir l'oportunitat d'iniciar una relació als Estats Units amb Special Olympics a través d'un nen que va començar demanant-me un autògraf. A través seu vaig conèixer com són i la capacitat d'esforç que tenen. Vaig acabar acompanyant-lo a jugar a golf. Per això hi vull seguir col·laborant", ha explicat el català. Tal com va explicar en una entrevista a l'ARA, Ricky ha confirmat la seva intenció de posar en marxa la seva pròpia fundació. "Fins ara havia col·laborat amb altres institucions. Hi he estat donant voltes un any i la dedicaré als nens, crec que és una obligació de tothom, i també al càncer de pulmó en memòria de la meva mare, que va morir d'aquesta malaltia. A ella la impulsaven les ganes d'ajudar els altres i això és el que faré", ha dit.