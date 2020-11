Ricky Rubio tornarà a jugar als Minnesota Timberwolves

Tan sols uns dies després de fer-se amb els seus serveis, els Oklahoma City Thunder han aprofitat la nit del draft de la NBA per traspassar Ricky Rubio als Minnesota Timberwolves. La franquícia intercanvia el base català i les eleccions 25 i 28 a canvi dels drets de la selecció 17 (Aleksej Pokusevski). El jugador del Masnou tornarà al conjunt de Minneapolis, on ja va estar del 2011 al 2017. L'equip entrenat per Ryan Saunders s'ha fet amb la primera elecció en el draft, la d'Anthony Edwards.

L'estiu passat, Rubio va signar un contrace per tres temporades i 51 milions de dòlars amb els Suns després de dues campanyes als Utah Jazz, franquícia a la qual va aterrar després d'iniciar-se a la NBA de la mà dels Minnesota Timberwolves. Els Thunder havien de ser el seu quart equip a la lliga americana, però no arribarà a debutar amb la franquícia. Pocs experts dubten del seu nivell als 30 anys. De fet, la seva aportació als Suns després del confinament va estar a punt de dur la franquícia d'Arizona als play-off amb un balanç immillorable de vuit victòries en vuit partits després del confinament. En el còmput de la temporada, va fer una mitjana de 13 punts, 9 assistències i 31 minuts en 57 partits disputats.

651x366 Leandro Bolmaro / ACB PHOTO Leandro Bolmaro / ACB PHOTO

Leandro Bolmaro, base del Barça, ha sigut escollit pels New York Knicks en la posició número 23 i traspassat immediatament als Minnesota Timberwolves. El club blaugrana va renovar el jugador argentí el passat estiu amb un contracte fins al 2023.