La punteria del San Pablo Burgos caduca

El Barça va remuntar un desavantatge de 13 punts a la pista del San Pablo Burgos per endur-se la victòria (80-82). Dos tirs lliures de Nikola Mirotic a 26,1 segons del final van sentenciar un partit en què l’equip local va anotar nou triples durant la primera meitat i només un durant la segona. L’aler pivot va acabar amb 28 punts i 8 faltes rebudes. El conjunt blaugrana va saber domesticar el ritme d’un partit difícil de controlar, en què Svetislav Pesic va tenir les baixes d’Àlex Abrines (molèsties al genoll esquerre), Brandon Davies (contusió al turmell dret) i Cory Higgins (procés gripal).

Una de les poques escletxes de la defensa del Barça és la línia de tres punts. Pesic prefereix col·lapsar la pintura i, quan el rival mou bé la pilota, això permet alguns tirs oberts. Els adversaris ho han estudiat i comencen tots els partits augmentant els seus llançaments des de la línia de 6,75 metres. El San Pablo Burgos en va anotar sis durant un primer quart en què la punteria de Vitor Benite va ser sensacional (5/5 en triples). Gràcies a aquesta eficàcia, el conjunt local va aconseguir una diferència de 13 punts en el marcador (33-20). El ritme de joc, la defensa i l’intercanvi de cistelles no van agradar a Pesic, que va buscar fórmules per rescatar la iniciativa. La reacció visitant va anar lligada a Mirotic i Pierre Oriola, que van sumar 29 punts durant els primers 20 minuts (47-44).

A poc a poc el Barça va anar domesticant el partit, fet que li va permetre capgirar el marcador durant la recta final del tercer quart, que es va jugar a un ritme més pausat (56-57).

Després d’exhibir encert des de la línia de tres punts durant la primera meitat (9/17), la punteria del San Pablo Burgos va tenir data de caducitat. L’equip entrenat per Joan Peñarroya va fallar 12 dels 13 triples que va intentar durant la segona part. Tot i això, va arribar amb el marcador empatat als últims segons, quan la fiabilitat de Mirotic des de la línia de tirs lliures i dues bones defenses van evitar el triomf local.

La Penya i el Manresa juguen diumenge

El Joventut de Badalona disputarà aquest diumenge (12.30 h, Movistar) el penúltim duel de la primera volta de la Lliga Endesa contra l’UCAM Múrcia de Sito Alonso. La participació de Klemen Prepelic és dubtosa per una lumbàlgia. El Baxi Manresa, per la seva banda, viatja a Vitoria-Gasteiz per jugar contra el Kirolbet Baskonia (12.30 h, Movistar). La lesió de Dani Pérez deixa tocada la posició de base contra un rival que, entrenat per Dusko Ivanovic, ha recuperat l’autoestima.