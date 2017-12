L'Snatt's Femení Sant Adrià, sense premi a Ferrol (70-62)

Primera derrota com a visitants. Un combatiu Snatt's Femení Sant Adrià ha perdut aquest dissabte a la pista de l'Star Center-Uni Ferrol (70-62) i no ha pogut segellar la seva classificació per disputar la Copa de la Reina. Després d'un inici en què ha arribat a tenir una renda de 8 punts, l'equip català no ha pogut mantenir la regularitat de les locals.

L'Spar Citylift Girona, per la seva banda, rep aquest diumenge (18 hores) el Quesos El Pastor. El segon classificat intentarà augmentar la seva ratxa de quatre victòries.

El Cadí La Seu va aconseguir divendres superar el Lacturale Art Araski (65-77) i va sumar el seu segon triomf consecutiu. La victòria manté les seves opcions de disputar la Copa de la Reina. Caitlyn Ramírez (16 punts i 8 rebots) va ser la millor anotadora de les catalanes.