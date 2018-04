La Penya s'estrena com a visitant (86-92)

El primer triomf com a visitant del Divina Seguros Joventut no podia arribar en millor moment. La Penya va superar el Tecnyconta Saragossa (86-92) i va sumar el seu segon triomf consecutiu. L'equip verd-i-negre va recuperar un desavantatge de nou punts i es va apropar al RETAbet Bilbao Basket, el San Pablo Burgos i el Reial Betis Energía Plus, que juguen aquest diumenge.

Nico Laprovittola i Tomasz Gielo van ser els herois del conjunt badaloní. El argentí, que dimecres va anar al Camp Nou per veure Leo Messi en directe, va anotar 23 punts i va controlar el partit des del primer minut. El base, que es va atrevir a fer passar la pilota per sota de les cames d'un rival, va transmetre molta tranquil·litat i va dominar l'escenari amb autoritat. El polonès, per la seva banda, va acabar amb 5/6 en triples (20 punts).

"Creiem en la filosofia de treballar i la practiquem. Hem patit molt, però ara hem de celebrar aquestes dues victòries. Els resultats no ens van acompanyar, però l'equip sempre ha estat viu. Aquesta situació l'hem de treure endavant entre tots", va dir Laprovittola. "És una victòria molt important per a nosaltres. Ara hem de lluitar per tots els partits que queden", va reconèixer Gielo.

El triomf va coincidir amb l'aniversari del capità, Albert Ventura. "Hem aconseguit la primera victòria després de més d'un any. El triomf de l'altre dia ens va donar moral i confiança, força per lluitar", va opinar l'aler.

"Aquesta victòria és per a la gent que ha vingut a animar-nos a Saragossa. Hem de seguir amb treball i confiança", va explicar Xabi López-Arostegui. "Estic molt content per la victòria, no hem deixat mai de creure", va assegurar Neno Dimitrijevic.

"Era una victòria necessària. Estic molt content per l'equip, que ha continuat treballant quan les coses no sortien bé. Esperem que la dinàmica hagi canviat definitivament i que siguem capaços de tancar els partits com hem fet a Saragossa", va dir Juanan Morales en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona. "La gent està amb l'equip i segueix creient en els jugadors", va afegir el president.

"Només hem guanyat un partit, però estem contents perquè portem temps patint i mereixem victòries així. El nou repte és aconseguir la tercera victòria seguida, però el que importa és la línia ascendent que està tenint l'equip. Crec que això pot tirar endavant", va dir Carles Duran. "Els últims cinc minuts de Laprovittola a Saragossa són de clínic", va afegir el tècnic verd-i-negre.