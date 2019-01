Sasha Vezenkov, d’aposta de futur a rival

Després de tres temporades al Barça Lassa, Sasha Vezenkov va apostar per tornar a la lliga grega i fitxar per l’Olympiacos. L’equip grec serà el rival d’un conjunt blaugrana que vol tancar una ratxa de dues derrotes consecutives (20 hores, Movistar Deportes) . “És un partit difícil contra un equip fort que té els mateixos objectius que nosaltres. Hem de centrar-nos i jugar molt fort en defensa. Sabem què hem de fer per protegir la nostra pista. Hem de jugar, com he dit abans, dur en defensa, però també hem de controlar el ritme i els rebots. El Barça lluita pels rebots i per cada pilota. Per tant, hem de fer el mateix. Està prohibit cometre errors senzills. Si seguim el pla del nostre entrenador, estic segur que obtindrem el resultat que volem. Aquest partit arriba en una situació totalment diferent en comparació amb l’enfrontament de la primera ronda. Aleshores, el Barça encara no havia demostrat el que pot fer aquest any”, diu el jugador.

Les estadístiques de Vezenkov al Pireu (3,7 punts i 2,3 rebots de mitjana) són molts semblants a les que va tenir en la seva tercera temporada a Barcelona. “Al principi, quan vaig arribar al Barça, ser en un club tan gran amb jugadors tan importants em generava una mica d’estrès, però l’equip em va ajudar des del principi i em va fer sentir com si formés part d’una família”, recorda amb nostàlgia.

Vezenkov va començar a jugar a bàsquet quan tan sols tenia set anys. “El meu pare em va donar les primeres lliçons. Quan jugo bé, encara ara em recorda les coses en les quals he de millorar. M’ajuda a evolucionar i em dona consells interessants”, explica. El seu, però, no és un pare qualsevol: és Sasho Vezenkov, un exjugador que va arribar a ser internacional amb la selecció de Bulgària. “Era un aler pivot molt fort i molt sòlid. Sabia llançar amb bons percentatges de quatre o cinc metres”, recorda el seu fill.

Nascut a Xipre, on el seu pare va jugar i entrenar durant anys, Vezenkov és internacional amb la selecció búlgara. La seva germana, Michaela Vezenkova, també és jugadora de bàsquet.