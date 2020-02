"He intentat ser un jugador amb passió": Sergi Vidal diu adeu al bàsquet

L'ACB ha fet aquest dimarts un homenatge a Sergi Vidal, que es va retirar fa unes setmanes després de 21 temporades a l'elit del bàsquet. "Durant tota la meva carrera he intentat ser un jugador amb passió. Quan vaig començar no sabia si arribaria a ser jugador professional; després, si podria mantenir-me, si podria guanyar un títol, si arribaria a la selecció... Sempre m'he anat posant reptes, i quan els aconsegueixes, són instants molt especials. Si tot això ho hagués viscut sol no tindria tant de valor; quan ho vius amb els teus companys és inigualable", ha reconegut.

“És un orgull, una sort i un privilegi haver defensat tantes samarretes. He tingut una vida increïble com a jugador i es veritat veure-les així, totes juntes, et porta molts records i moltes vivències. És molt difícil quedar-te amb un títol, només, però possiblement la primera Copa. No sabia si en guanyaria més. Quan vaig començar ni tan sols sabia si podria guanyar algun títol. Per sort han sigut molts més, però aquell va ser el primer i va ser molt especial”, ha reconegut.

651x366 Sergi Vidal i Antonio Martín / ACB PHOTO Sergi Vidal i Antonio Martín / ACB PHOTO

"Tinc una empresa d'esdeveniments esportius i vull ser agent. D'aquestes dues maneres seguiré vinculat al bàsquet", ha explicat. Entre els presents a l'homenatge hi havia Antonio Martín, president de l'ACB; Román Montañez i Albert Miralles, exjugadors, i Juanan Morales, president del Joventut, que li ha regalat una samarreta de l'equip verd-i-negre amb el dorsal 131, el nombre de partits que va disputar amb el club català.