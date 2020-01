Segon 'match ball' per al Baxi Manresa a la Champions a la pista del Filou Oostende

El Baxi Manresa, sense temps per descansar després de quedar-se a les portes de donar la campanada davant el Reial Madrid, visita aquest dimarts el conjunt belga Filou Oostende (20 h, Esport3) en una transcendental penúltima jornada de la fase de grups de la Basketball Champions League.

Els manresans es classificaran matemàticament per a la primera ronda d’eliminatòries si superen l’equip de la regió de Flandes. Els homes de Pedro Martínez van deixar escapar la setmana passada al Nou Congost la primera opció per obtenir el bitllet matemàtic, i ara es jugaran les garrofes davant un conjunt que tindrà l’escalf de la seva afició.

Si el resultat a la pista belga no és fructífer, els catalans encara conservaran força opcions de classificació, sempre que la desfeta no sigui superior als 27 punts de diferència. De fet, amb una victòria en l'última jornada contra el potent Dinamo Sassari també assolirien l’objectiu si l’Unet Holon, l’altre equip implicat en la lluita, no guanya els seus dos enfrontaments. En canvi, als manresans sí que se’ls ha complicat molt l’oportunitat per disposar de factor pista en una hipotètica eliminatòria de vuitens de final. L’única opció passa perquè guanyin els dos compromisos i el Dinamo Sassari perdi aquesta jornada davant l’Unet Holon.

A part de la lesió de llarga durada de Frenkie Ferrari, el preparador badaloní Pedro Martínez tampoc podrà comptar amb el seu jugador franquícia, Ryan Toolson, que encara arrossega molèsties al peu, ni tampoc amb la principal referència en el joc interior, David Kravish, per qüestions burocràtiques. Malgrat aquestes sensibles baixes, un dels capitans de la plantilla, el mallorquí Pere Tomàs, es mostra optimista respecte a aquest compromís: "L’equip està en un bon moment, venim de competir molt bé contra una de les millors plantilles d’Europa, i només depenem de nosaltres per certificar el pas als play-off".

La Penya vol fer un pas de gegant per disputar els 'play-off' de l’Eurocup

Per la seva banda, el Club Joventut de Badalona visitarà aquest dimarts (18 h, DAZN) el Tofas Bursa turc en la quarta jornada del Top 16 de l’Eurocup. Els de Carles Duran buscaran oblidar la mala dinàmica en la competició domèstica, on acumulen set derrotes en els últims vuit compromisos, i col·locar-se en una situació privilegiada accedir als quarts de final de las segona competició europea.

651x366 El jove letó Zagars, en el matx al Palau Blaugrana contra el Tofas Bursa / CLUB JOVENTUT BADALONA El jove letó Zagars, en el matx al Palau Blaugrana contra el Tofas Bursa / CLUB JOVENTUT BADALONA

A hores d’ara, catalans i turcs estan empatats en el segon i tercer lloc de la classificació amb dos victòries i una derrota, de manera que l’equip que guanyi es quedarà provisionalment amb la segona plaça, l’última que dona accés a la fase dels vuit millors. A més, també estarà en joc la diferència de punts particular. En el matx de l'última jornada, disputat al Palau Blaugrana, els verd-i-negres es van desfer per 88 a 84 del conjunt del nord de Turquia.

El tècnic de la Penya, Carles Duran, considera que serà clau la defensa del seu equip per obtenir el primer triomf europeu fora de l’Olímpic: " Són un equip amb molt de talent i el nostre nivell defensiu ha de ser el més alt possible”. Hem de jugar amb intensitat i exigència", assegura. Per la seva banda, la perla letona Arturs Zagars, que en els últims partits ha hagut d’assumir més protagonisme per la marxa de Nikos Zisis i els problemes gastrointestinals de Neno Dimitrijevic, comenta: "Fa menys d’una setmana que hem jugat contra ells, i més o menys ja els coneixem, i amb l’ajuda dels entrenadors prepararem el partit millor".

La Penya afrontarà el duel amb una rotació força curta, ja que a les baixes ja conegudes de Shawn Dawson i Simon Birgander s’hi han de sumar les d’ Oliver Stevic, per un trencament miofascial, i Kerem Kanter, pel conflicte del seu germà amb el president Erdogan. A més, Neno Dimitrijevic encara és dubte.