Sensors a les samarretes, l’última revolució de l’esport

260x366 Una samarreta intel·ligent amb sensors / HEED Una samarreta intel·ligent amb sensors / HEED

L’Associació de Jugadors de l’Eurolliga (ELPA) ha acceptat que les samarretes de joc incloguin sensors. La informació recollida es compartirà amb els aficionats a través de Heed, una tecnologia que permet presentar mètriques d’esportistes, entrenadors i aficionats per aportar un valor afegit als partits. La proposta pot mesurar des de les pulsacions dels protagonistes fins a la distància dels salts, passant pels decibels que generen els seguidors. L’objectiu és fer créixer l’ engagement dels seguidors.

Heed pretén transformar la manera com els aficionats consumeixen i interactuen amb els esports en directe. La plataforma utilitzarà les dades obtingudes a partir de les samarretes intel·ligents per oferir als aficionats coneixements d’avantguarda sobre el partit en temps pràcticament real. “Aquesta és una notícia increïble per als aficionats als esports, ja que incorpora a l’experiència esportiva moderna una manera completament nova. Els jugadors d’Eurolliga entenen clarament que aquest és el futur i estem contents que estiguin amb nosaltres a mesura que continuem canviant la manera en què els aficionats experimenten els seus esports favorits”, diu la CEO de Heed, Danna Rabin.

“Heed ha demostrat que els preocupa profundament la interacció que tenen els nostres seguidors amb el que fem a la pista. Estem entusiasmats de ser la primera competició del món que utilitzarà sensors portàtils”, opina Bostjan Nachbar, exjugador del Barça Lassa i director gerent de l’ELPA.

L’Eurolliga, que té un conveni de col·laboració amb La Salle - URL, ha treballat aquesta setmana a Barcelona amb les deu start-ups que aspiren a revolucionar el sector esportiu. Els projectes van ser seleccionats d’entre més de 60 iniciatives originals arribades d’arreu del món. L’organisme, que dijous va organitzar una xerrada sobre tecnologia i esport, ha aprofitat aquest EB Tech Challenge per donar a conèixer les seves grans apostes tecnològiques.

El CSKA visita el Palau Blaugrana

El Barça Lassa rep aquest divendres (21 hores, Movistar Deportes) el CSKA. “Hem de fer un partit molt complet i tenir equilibri entre atac i defensa perquè el CSKA és un equip que té continuïtat i experiència. És un conjunt que no ha canviat gaire i en què la majoria de jugadors es coneixen entre ells. Haurem de competir a bon nivell per superar un rival com el CSKA. La defensa de la seva transició pot ser clau”, avisa Svetislav Pesic.