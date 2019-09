El Manresa de Martínez s’estrena contra l’Unicaja

El Baxi Manresa tornarà avui a trepitjar el parquet del Nou Congost. El debut a la Lliga Endesa contra l’Unicaja (20.00 h, Movistar+ Deportes) estrena de manera definitiva la temporada oficial, la tercera etapa de Pedro Martínez i el retorn a Europa vint anys després. El projecte viu un moment clau. El seu èxit dependrà de la capacitat per mantenir l’estatus dels últims mesos. Manresa ha deixat de ser un equip residual, amb problemes per arribar a la desena de victòries a la lliga regular, a aspirar a repetir bitllet per als play-offs. Les expectatives van en paral·lel al rendiment que ofereix l’equip sobre la pista. És la creu dels bons resultats, que mai són suficients.

El calendari d’aquest any exprimirà la plantilla. Haurà d’alternar la competició domèstica i la Lliga de Campions sense ensurts. “Tenim ganes de començar, ja portem set setmanes de feina però volem jugar a casa nostra. Els jugadors nous volen viure el primer partit al Nou Congost”, va explicar ahir Pedro Martínez en la roda de premsa prèvia al debut a la Lliga. L’entrenador té ganes d’estrenar el seu Manresa. La seva capacitat de decisió és absoluta. S’espera que el seu equip sigui d’autor, que mantingui el segell personal de l’ordre tàctic i de combinar perímetre, com marca el bàsquet modern, i joc interior. El tàndem format pels nouvinguts Frankie Ferrari i Jordan Davis hauran d’assumir el paquet més gran de la parcel·la anotadora. Ferrari apunta a ser imprescindible. El base nord-americà amb passaport d’Itàlia arriba a Europa amb 23 anys, bones credencials com a tirador de tres i el bagatge d’haver disputat la Summer League de la NBA amb la franquícia dels Utah Jazz. El Baxi Manresa buscarà l’equilibri entre els rookies i l’experiència dels jugadors que acumulen tres o quatre temporades al Nou Congost. Guillem Jou i Pere Tomás seran els capitans del vestidor. Es tracta d’una responsabilitat compartida. El club ha matisat que no hi ha una jerarquia entre ells.

Vidal fitxa pel Fuenlabrada

El partit contra l’Unicaja serà el primer examen per als diferents canvis de la plantilla. “Ells han canviat molts jugadors. Ara tenen un bloc amb molta presència física i atlètica. Han fitxat homes de molt de nivell, com fan sempre”, advertia Pedro Martínez. Yankuba Sima i Ryan Toolson no formen part de la seva primera convocatòria de Lliga Endesa per problemes musculars. Tampoc hi serà finalment Sergi Vidal. El badaloní, que havia fet el treball de pretemporada amb el club manresà, va anunciar ahir que jugarà aquest curs al Fuenlabrada. “Molt agraït al club i en especial a Pedro Martínez, els companys, l’equip mèdic i els altres professionals. M’han fet sentir un més durant aquestes setmanes de pretemporada. Us desitjo la millor de les sorts”, va comentar l’exjugador de la Penya a través d’un missatge al seu perfil de Twitter. Sergi Vidal continuarà, doncs, a l’elit del bàsquet estatal amb 38 anys.