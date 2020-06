Set apostes per pintar el futur de verd-i-negre

L’absència d’espectadors a les graderies de la Font de Sant Lluís permet que les instruccions dels entrenadors i els comentaris dels jugadors se sentin millor que mai. El silenci també permet seguir amb nitidesa les retransmissions de les televisions i ràdios presents al pavelló. Divendres, després d’un llançament de tres punts anotat per un jugador del planter del Joventut de Badalona, el periodista Xavi Ballesteros hi va deixar la veu amb el seu característic “Triple Subaru” que sempre acompanya les narracions de Ràdio Ciutat de Badalona. Àlex Mumbrú, entrenador del RETAbet Bilbao i exjugador de la Penya, va aixecar la vista i se’l va mirar amb cara de complicitat. Les bones actuacions dels jugadors joves de l’equip verd-i-negre han fet que el club recuperi l’optimisme després d’uns mesos difícils per culpa de l’aturada per la pandèmia.

La Penya és l’equip més jove de tots els que disputen la fase final de la Lliga Endesa. “Vam arribar a la fase final de València bastant preparats i volem competir cada dia. Ho vam fer bé contra un gran equip com el Barça i divendres vam fer un pas endavant contra el RETAbet Bilbao. No estem sorpresos pel bon nivell que oferim. Hem fet una minipretemporada. Volíem jugar bé a bàsquet i crec que ho aconseguim. Som un equip jove i ens agrada córrer. Intentem aprofitar la nostra joventut per jugar amb energia i proposar un bon bàsquet”, explica Neno Dimitrijevic, el base macedoni de 22 anys que parla un català perfecte.

Amb la marxa de Nikos Zisis (36 anys) i Tony Wroten (27), la direcció de joc ha quedat en mans de Dimitrijevic i Arturs Zarags, de tan sols 20 anys. “És un moment especial. Juguem set jugadors del planter. La Penya és famosa per crear jugadors que debuten a l’ACB i ho estem fent”, recorda Dimitrijevic. El València Basket està intentant fitxar-lo però el Joventut demana que es quedi una temporada més com a cedit a Badalona. “Ara mateix intento no pensar en el meu futur. Tinc un estiu per poder decidir, però ara només tinc al cap aquest torneig final”, contesta.

“Millorar com a persona”

El Joventut té molt interioritzada la seva aposta pel planter i els jugadors joves ho saben. “Abans de venir a Badalona sabia que la Penya em serviria per millorar com a persona, no només com a jugador. Aquí no només els interessa que juguem, sinó la resta d’aspectes que completen la nostra formació”, assegura Zagars. El seu rendiment ja és una realitat. Dues de les sorpreses d’aquest torneig han sigut Pep Busquets (21 anys) i Arnau Parrado (19 anys), que dimecres va debutar a la Lliga Endesa. “L’Arnau és un gran exemple per a tots els jugadors del planter de la Penya perquè ha passat per totes les categories de formació. Amb un gran esforç i treball, i amb l’ajuda de tots els entrenadors del club, l’hem pogut fer arribar a dalt”, recorda David Jimeno, responsable del planter del Joventut.

La seva irrupció se suma a la de Joel Parra (20 anys), que aquesta temporada ja ha tingut moltes oportunitats amb el primer equip. “La Penya em va tractar com un fill i em va transmetre molts valors”, reconeix Xabi López-Arostegui (23 anys), que va arribar al club verd-i-negre amb tan sols 14 anys procedent de Getxo. El més veterà dels set jugadors del planter que estan competint a València és Albert Ventura (28 anys), el capità del Joventut: “Som set jugadors del planter i això sempre és una motivació extra”.