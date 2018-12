Shay Murphy: "El bàsquet femení és un joc més net i intel·ligent"

L'Spar Citylift Girona buscarà aquest dimecres (19.30 hores, Esport3) la cinquena victòria en cinc partits a l'Eurocup. El rival de l'equip entrenat per Eric Surís serà l'Uniâo Sportiva de les Açores, conjunt al qual les gironines ja van superar en el partit de la primera volta (71-80).

"Si la gent veu un partit de bàsquet femení li agradarà perquè juguem de la manera correcta. Necessitem jugar de manera més intel·ligent perquè no som tan altes i atlètiques com els nois. El bàsquet femení és un joc més net i intel·ligent. No juguem per diners, ho fem perquè ens surt del cor. És com una passió", diu Shay Murphy, jugadora de l'Spar Citylift Girona en una entrevista al canal de You Tube del club.

"Volia tornar a jugar aquí perquè trobava a faltar la Lliga Dia, que té un estil de joc molt ràpid. Em sento molt còmoda", diu la jugadora. "La ciutat de Girona m'ha sorprès perquè no la coneixia i és un lloc preciós que t'ofereix moltes coses per fer. Estic molt feliç i contenta", afegeix Murphy, que abans de cada partit llegeix un fragment de la bíblia.

"Abans era més penetradora, però un dia vaig pensar que seria millor transformar-me en una tiradora. Vaig treballar durant tres mesos com un robot i ara la gent em considera una tiradora", reconeix Murphy, que va coincidir amb Laia Palau al Ciutat Ros Casares de València.