Shay Murphy ha anunciat aquest dimarts la seva decisió de rescindir el contracte vigent amb l'Spar Citylift Girona. Els motius que la motiven a tornar als Estats Units són familiars i personals. "Quan vaig explicar la meva situació al club, tots em van respondre amb els braços oberts i predisposats a ajudar la meva família. Ara també tinc el suport del meu equip i és una decisió molt difícil per a mi, perquè he estat molt bé a Girona, però hi ha coses a la vida que són més importants que el bàsquet. Ahir vaig anar a fer un petó al cul de la lleona perquè vull tornar", ha explicat.

Murphy seguirà a l'equip gironí fins a la finalització de la Copa de la Reina, que es disputarà del 28 de febrer al 3 de març a Vitòria. "Entenem que tothom vol estar al costat de la seva família quan ho necessita. Ens va transmetre que estava patint perquè no volia fer mal al club ni a les seves companyes, però la situació li estava creant un patiment i no ho estava passant bé. Li hem donat les gràcies per ser sincera amb el club", ha dit Cayetano Pérez, president de l'Uni Girona.

Després de perdre per sis punts de diferència (79-73) a Hongria, l'Spar Citylift Girona buscarà aquest dimecres (20.15 hores, Esport3) la remuntada contra el KSC Szekszard a l'Eurocup. "La Shay està amb moltes ganes de brindar al club, afició i equip un gran partit per passar ronda. Ella està molt contenta amb l'entorn i serà la seva forma de donar les gràcies", ha opinat Eric Surís, entrenador de l'equip gironí.

"Creiem en nosaltres. La nostra gent ajudarà i crearem un ambient de nit europea a Fontajau, i en aquest sentit anem amb la creença de passar ronda. El rebot és segurament un dels aspectes que més mal ens van fer. McCall és una jugadora molt potent que hem de localitzar per tancar bé el rebot, perquè dins de la zona fa molt de mal. Intentarem fer una bona sortida, però mentalment hem d'estar preparades per a tot. Si ens trobem adversitats, hem de ser perseverants durant els 40 minuts. El dia de Moscou havíem de remuntar dos punts, i ens vam posar 8 avall en els primers minuts. Tot i així vam passar ronda", ha resumit el tècnic.