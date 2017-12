Sito Alonso: "Hem de recuperar-nos i recomposar-nos"

Després de tres derrotes consecutives, el Barça Lassa rep aquest diumenge l'Herbalife Gran Canària (12.30 hores, Movistar Deportes 2). L'equip insular compta amb tres exjugadors culers: Xavi Rabaseda, Marcus Eriksson i Oriol Paulí.

"Aquest partit és important. Més que el rival, importa com estiguem nosaltres. Els dos últims partits han estat durs a nivell anímic per a nosaltres. Hem de recuperar-nos i recomposar-nos. Abans de pensar en el Gran Canària, que és un molt bon equip, hem de recuperar les nostres sensacions i tornar a creure en les coses que fèiem", opina Sito Alonso.

"Hem de millorar les coses que depenen de nosaltres i donar importància a cada acció. Quan tenim petits avantatges, li hem de fer veure al rival que les tenim i no perdre'ls de manera immediata. Hem de recuperar la confiança individual. Els jugadors s'han de sentir més segurs", assegura l'entrenador del Barça Lassa, que ha estat analitzant el clàssic de dijous: "El partit contra el Madrid és el que ens deixa pitjor sensació d'equip. No ens vam trobar còmodes".

"La irregularitat afecta tothom. Nosaltres hem d'acceptar les coses que estem fent malament, hem de saber com solucionar les errades. Hem de saber per què s'ha fitxat a cada jugador. No hem d'estar pendents del que queda sinó del present. Hem d'executar les coses amb decisió, sense preocupar-nos del resultat immediat que puguin tenir", diu el tècnic.

"Hem de donar el 100%, sense guardar esforços. Hem d'atacar bé les situacions d'avantatge que tindrem i defensar-nos bé. Marcus Eriksson està fent una bona temporada i tindrà ganes de reivindicar-se al Palau", recorda Alonso.