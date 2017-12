El Barça Lassa admet preocupació, però manté la confiança en el projecte

Abans de l'entrenament d'aquest dijous, Albert Soler i Nacho Rodríguez s'han reunit amb tots els components del Barça Lassa, tant jugadors com membres del cos tècnic. Els dirigents han reconegut que la situació no és l'esperada, però han transmès confiança en el projecte i en l'entrenador. Segons la seva opinió, l'equip s'entrena bé i les sensacions de la derrota contra l'Unicaja són diferents de les dels últims partits. El club està estudiant el mercat per fer algun fitxatge, preferentment un director de joc, però descarta buscar substituts temporals i prefereix apostar per opcions de més llarg recorregut. L’entitat culer no preveu tallar cap jugador.

Sense temps per llepar-se les ferides, el Barça Lassa visita aquest divendres (20.30 hores, Esport3, #0 i Movistar Deportes 2) el Baskonia. "Hem d'aprofitar les coses que vam fer bé durant 30 o 32 minuts en atac, millorar la intensitat defensiva en l'1x1 i el rebot i adornar-nos que tenim un altre compromís i no podem descansar", analitza Sito Alonso, entrenador de l'equip blaugrana. El seu discurs no incorpora el neguit que van expressar dimecres els aficionats.

Tot i perdre dimecres a Milà, el rival basc arriba en forma al partit. "El Baskonia va començar amb problemes perquè l'inici sempre costa quan tens un entrenador nou. L'arribada de Pedro Martínez els ha donat un altre to diferent. Ho estan fent molt bé i porten 9 victòries en els últims 11 partits. L'equip té bona intensitat i jugadors amb molt de caràcter, un fet fonamental en qualsevol projecte. Els jugadors tenen ganes de guanyar i de treballar i això és molt important. A més, estan aixoplugats pel Buesa Arena, que exerceix una pressió molt gran", diu el tècnic.

El Barça Lassa podrà comptar amb Rakim Sanders, que dimecres va patir una estrebada muscular, mentre que el Baskonia té les baixes de Garino, Diop, McRae i Malmanis, A més, la presència de Granger és dubtosa. "Hem d'igualar el seu nivell d'intensitat, hem de tenir més precaució que contra l'Unicaja en els 1x1 i aturar els jugadors que tenen una gran capacitat de lluitar pel rebot ofensiu. Amb la defensa grupal no n'hi ha prou. Al perímetre tenen jugadors de molta creació en el bloqueig directe i bons finalitzadors de tres punts", adverteix Alonso.

"Hem de jugar un partit molt important contra un rival que porta una bona ratxa. Intentarem millorar i lluitar fins al final. Hem de jugar com ho vam fer contra l'Olympiacos i el Panathinaikòs, amb mentalitat i caràcter", explica Thomas Heurtel.