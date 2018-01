"No perdo mai la fe": Sito Alonso analitza la situació del Barça Lassa de bàsquet, en 10 frases

1. Mentalitat. "Hi ha dues maneres d'enfocar la situació. Tenim l'opció de rendir-nos, lamentar-nos, excusar-nos i pensar que les coses que podien anar millor o l'opció de donar suport a cada jugador que està amb nosaltres. L'equip ha demostrat que és capaç de jugar d'allò més bé contra rivals que estaven en ratxa o que són els millors d'Europa, com el CSKA. Jo no prendré el camí del negativisme".

2. Regularitat. "El que importa és com acabes els partits. El que hem d'intentar és buscar la fórmula perquè els jugadors entenguin que els moments brillants s'han de mantenir i els dolents no són tan dramàtics. Els jugadors dubten quan tenim problemes i això és el que hem d'evitar. La frustració els impedeix oferir el seu millor rendiment: això és el que jo intentaré evitar".

3. Possibilitats de classificació. "No perdo mai la fe. L'únic que busco en els equips que entreno és que tinguin el sentiment necessari per no perdre la capacitat de millora i de lluita. No busco excuses ni em lamento. Mentre el vuitè classificat estigui a tres partits i quedin més de 10 partits és possible qualsevol cosa. Com més difícil és la situació, més fort soc".

4. Actitud. "Hem de fer coses millors, però no tinc retrets. Ante Tomic, per exemple, està intentant donar el màxim com fa temps que no el veia. Hem de guanyar, perquè això és el Barça, però no perdo la fe i estic convençut que l'equip lluitarà per aconseguir els seus objectius. Fa temps que no es guanya res i hem de donar la sensació que podem aconseguir alguna cosa aquest any. Lluitarem per sortir d'aquest moment complicat".

5. Defectes. "Treballem per millorar els tirs lliures, però això no pot condicionar-nos. Hem de millorar les coses com a equip. No som el millor equip rebotejador de la Lliga, però podem fer coses perquè això no sigui una llosa".

6. Ofici. "Els nostres pics de joc són molt dispars. Tots els equips tenen moments dolents, però els nostres són més greus. Hem de ser més obrers per no perdre tants partits".

7. Confiança. "En un esport d'equip és fonamental tenir una bona mentalitat. En alguns moments no tenim el control del que està passant. La mentalitat no té la culpa del que està passant, però hi ha coses que ens afecten i que hem de millorar. Quan els jugadors no treballen com jo vull, no juguen. El que hem d'evitar és quan s'esforcen i apareix la frustració: això ens porta a la precipitació. Els dubtes arriben quan ens passen coses dolentes".

8. Compromís. "Hi ha jugadors, com Navarro o Moerman, que van fer un esforç gran per jugar a València. Tot i perdre, és d'elogiar. Hi ha altres jugadors que van abaixar el seu rendiment perquè no estan al nivell físic que un partit d'Eurolliga requereix. Pot haver-hi canvis, perquè vaig veure jugadors que depenen del seu físic cansats".

9. Pressió. "Els jugadors senten la urgència de guanyar. En un club com aquest has de guanyar sempre, però primer has de fer les coses importants per poder guanyar. La precipitació no ens convé, hem de tenir clars els automatismes per no cometre dues errades seguides".

10. Revenja. "El partit contra l'Unicaja era una revenja. No tinc clar que enfocar el partit contra el Bamberg així sigui positiu. Recordar aquell partit ja és un problema per no tenir una situació de ràbia mal conduïda".