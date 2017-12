Sito Alonso: "Vezenkov té per davant jugadors que hem de respectar"

260x366 Sito Alonso / EFE Sito Alonso / EFE

Sasha Vezenkov no juga un partit amb el Barça Lassa des del passat 29 d'octubre, quan el Barça Lassa va perdre contra l'UCAM Múrcia. Sito Alonso, entrenador de l'equip blaugrana, argumenta la seva decisió. "Entenc que sempre em pregunteu pel jugador que falta. Jo crec que Sasha està fent una bona feina per ser part de l'equip, però òbviament té per davant jugadors als quals hem de respectar també. A la seva posició poden jugar Rakim Sanders, Adam Hanga, Víctor Claver, que està recuperat i està fent una bona feina, Adrien Moerman i Pierre Oriola. He d'escollir entre treure a un d'ells, però la dificultat no és aquesta. Pots canviar un jugador, però a la Lliga Endesa depens dels 'cupos' i del límit d'altes i baixes", opina el tècnic.

L'aler pivot porta 12 partits consecutius sense ser convocat. "Està treballant bé i la dinàmica de treball és bona. Òbviament el que vol és jugar. Quan ell estigui preparat i jo trobi la situació idònia, pot ser avui o d'aquí un mes, ho farem. No tinc res a dir sobre ell, tota la seva feina està molt bé", afegeix Alonso.

Després de dues derrotes consecutives, el Barça Lassa visita aquest dijous la pista del Reial Madrid a l'Eurolliga.