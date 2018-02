Sito Alonso canvia d'agència de representació

Sito Alonso, entrenador del Barça Lassa, ha canviat d'agència de representació. El tècnic, que es troba a Istanbul seguint la Copa Turca, ha signat amb Octagon i Fair Play.

El Barça Lassa va fer autocrítica el dia que va presentar Svetislav Pesic com a nou entrenador de l'equip. "Hem de fer autocrítica. Aquest any és un fracàs per no haver quedat entre els vuit primers a l’Eurolliga. Hi ha coses que no s’estan fent bé, i les hem de millorar", va opinar Joan Bladé, directiu responsable de les seccions. “Hem decidit comptar amb Pesic perquè buscàvem un entrenador que conegués la casa, amb personalitat, caràcter i motivació per poder acabar bé la temporada. És la persona adequada i té ganes d’ajudar el club que porta al cor”, va analitzar Nacho Rodríguez, mànager general de la secció.