Les derrotes no alteren el full de ruta de Sito Alonso

Després de tres derrotes consecutives, el Barça Lassa visita aquest dijous (21.00 h, Esport3 i Movistar Deportes 1) la pista de l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà. “Dimarts vam millorar moltes coses, però no va ser suficient contra un equip d’Eurolliga que està ben estructurat i que compta amb una base de jugadors que l’any passat ja van mecanitzar els moviments del seu entrenador. Hem de tenir en compte que hi ha defenses que no ens podem permetre. L’ansietat per fer les coses bé ens va portar a precipitar-nos”, assegura Sito Alonso. L’entrenador avisa de la qualitat del rival italià, però es mostra molt segur de la seva feina. “El Milà ha tingut tres rivals forts i ha competit contra tots tres. Han fet molts canvis, però han apostat per jugadors consolidats. Nosaltres intentarem aprofitar les seves urgències. El nostre camí, el nostre pla, no canviarà en funció de si guanyem partits o en perdem. Hem de seguir en la mateixa línia i creure en els jugadors que tenim”, recorda.

Alonso considera que la irregularitat de l’equip blaugrana és comprensible a aquestes altures de la temporada. “El nivell que alguns jugadors van oferir a l’inici de la temporada no es pot mantenir sempre, ja que hi ha molts partits. Hi ha altres jugadors que necessiten una adaptació a l’equip i a la competició. El nostre pla de partit es va tòrcer. El Palau va entendre que l’equip no aconseguia fer les coses que volia, però mai va deixar de lluitar. Va empènyer l’equip, que no estava fent el seu millor partit. Les coses no sempre surten bé, però estem en el camí de moltes coses bones que arribaran segur”, argumenta.

Els jugadors del Barça Lassa, que dimarts van fallar 16 dels 22 triples que van intentar, es mostren confiats a recuperar les bones sensacions dels primers partits de la temporada. La clau és generar l’energia necessària per competir a través de la defensa. “Hem de mirar endavant. Portem tres derrotes seguides i hem de treballar més perquè volem canviar aquesta dinàmica. Som un equip nou i hem de canviar alguns detalls, però anem pel bon camí”, diu Adam Hanga. Rakim Sanders i Víctor Claver continuaran sent baixa.