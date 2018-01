Situació límit de la Penya contra l’UCAM Múrcia

El Divina Seguros Joventut tanca la primera volta de la Lliga Endesa rebent l’UCAM Múrcia (18.30 hores, Multi Liga Endesa). Després de caure a la zona de descens en acumular quatre derrotes consecutives, la Penya necessita un triomf per millorar la seva confiança. “Sabem la situació en què estem, l’equip sap com són d’importants els partits a casa. El Múrcia ve amb aspiracions d’entrar a la Copa del Rei i serà un partit per a qui sàpiga portar millor els nervis”, assegura José Nogués, aler del conjunt verd-i-negre.

El Barça Lassa, per la seva banda, tancarà una setmana de tres partits en sis dies visitant el MoraBanc Andorra (18.30 hores, Multi Liga Endesa). “El partit contra el Brose Bamberg era difícil i ens va obligar a fer un pas endavant. Això ens ha d’impulsar per continuar millorant les coses que volem fer”, opina Sito Alonso. L’entrenador de l’equip blaugrana, que tindrà les baixes segures de Kevin Seraphin i Adrien Moerman, estudia donar descans a Joan Carles Navarro contra un rival que ha recuperat Moussa Diagne i Chris Copeland.