L'Snatt's Femení Sant Adrià no sorprèn l'IDK Gipuzkoa (60-73)

L'Snatt's Femení Sant Adrià ha perdut contra l'IDK Gipuzkoa (60-73) i no ha pogut estrenar-se a la Lliga Dia, on acumula tres derrotes en tres jornades. L'equip basc, en canvi, es manté invicte a la competició.

L'Spar Citylift Girona, per la seva banda, no ha fallat en la seva visita a la pista del València Basket (61-82). La bona primera meitat de Shay Murphy, que ha anotat 16 punts en 12 minuts, ha impulsat l'equip entrenat per Eric Surís. El partit ha estat molt especial per a Laia Palau, que ha tornat a jugar a la Fonteta.

El Cadí La Seu rep aquesta tarda el Perfumerías Avenida de Salamanca, vigent campió de la competició.