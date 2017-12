L'Spar Citylift Girona s'endú el duel català del Marina Besòs (61-85)

L'Spar Citylift Girona ha superat l'Snatt's Femení Sant Adrià (61-85) i s'ha endut el duel català. Un total de 1.130 espectadors han presenciat el partit en directe al Marina Besòs.

La quarta victòria consecutiva li permet al conjunt entrenat per Eric Surís mantenir-se a un triomf del Perfumerías Avenida, líder de la competició. La derrota baixa l'equip de Fabián Téllez a la cinquena posició, tot i que amb els mateixos registres que el Mann-Filter de Saragossa.

L'equip visitant, que ha sabut repartir l'anotació entre les seves jugadores, ha controlat el partit des de l'inici i ha arribat al final del primer quart amb una renda de 18 punts (14-32). La reacció local ha servir per ajustar el marcador, però no per capgirar-lo.

El Cadí La Seu, per la seva banda, s'ha desfet a la pròrroga de l'Star Center-Uni Ferrol (85-77). Caitlyn Ramírez (19 punts i 12 rebots) i la debutant Helena Oma, que ha tingut un paper destacat, han completat una bona actuació.