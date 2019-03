L’Snatt’s Sant Adrià guanya el Ferrol (66-80) i s’ho jugarà tot en l’última jornada

L’Snatt’s Sant Adrià ha guanyat aquesta tarda a la pista del Ferrol (66-80) i es manté viu en la lluita per a la permanència, ajudades per la victòria del Cadí la Seu -que depen de si mateix per acabar la fase regular tercer- a la pista del Zamarat (85-96). En l’última jornada, la setmana vinent, el conjunt lila esgotarà les seves opcions per una salvació complicada: han de guanyar l’Avenida al Marina Besòs i esperar la patinada del Zamarat a la pista del Bembibre.

L'altre conjunt català de la Lliga Dia, l'Spar Citylift Girona, ha derrota amb claredat, precisament, e l Bembibre (72-51) i acabarà la lliga regular en segona posició.