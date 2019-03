L'Snatt's Sant Adrià no renuncia a la permanència

El Pavelló de Marina Besòs serà la seu aquest diumenge (12 hores) d'una les últimes oportunitats de l'Snatt's Sant Adrià per aconseguir la permanència a la Lliga Dia. Després de tenir la victòria a la butxaca a Mendizorroza, l'equip entrenat per César Aneas rep un Duran Maquinaria Ensino en dinàmica negativa (cinc derrotes consecutives). Les gallegues no tenen la permanència assegurada, però estan a una sola victòria del 'play-off'.

Fontajau posarà a prova aquest diumenge (18 hores, Teledeporte) la ressaca d'un Spar Citylift Girona, que rep el Lointek Gernika, l'equip entrenat per Mario López que està protagonitzant una temporada històrica.

El Cadí La Seu, per la seva banda, juga aquest dissabte (19.45 hores) contra el Pajariel Bembibre. L'equip entrenat per Bernat Canut ocupa la tercera posició a la classificació.