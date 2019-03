Triomf d'un Snatt's Sant Adrià que segueix somiant amb la salvació

L'Snatt's Sant Adrià ha superat el Duran Maquinaria Ensino (70-60) i segueix tenint opcions matemàtiques de mantenir la categoria. El problema és que el Quesos El Pastor també va aconseguir el triomf divendres i, per tant, l'equip entrenat per César Aneas continua a un partit de distància (més el 'basket average') del seu gran rival en la lluita per la permanència. Mariam Coulibaly (16 punts i 19 rebots) ha tornat a ser la gran referència de les locals a Marina Besòs. Helena López, a més, ha anotat tres dels quatre triples que ha intentat, alguns d'ells en moments decisius.



Fontajau posarà a prova aquest diumenge (18 hores, Teledeporte) la ressaca d'un Spar Citylift Girona que rep el Lointek Gernika, l'equip entrenat per Mario López que està protagonitzant una temporada històrica.

Gran triomf del Cadí La Seu

El Cadí La Seu va sumar dissabte un nou triomf i ja en porta 17, els últims quatre de manera consecutiva. L'equip entrenat per Bernat Canut va derrotar l'Embutidos Pajariel Bembibre per un clar 79-55. Andrea Vilaró (14 punts, 5 rebots i 4 recuperacions), Georgina Bahí (9 punts i 7 rebots) i Ariadna (5 punts, 4 assistències i 4 rebots) van fer un partit molt sòlid.