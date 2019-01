Sorteig de la Copa de la Reina amb triple incertesa

La Federació Espanyola (FEB) va realitzar el sorteig de la Copa de la Reina de bàsquet, que se celebrarà a Vitòria del 28 de febrer al 3 de març. L’Spar Citylift Girona tindrà com a rival als quarts de final el València Basket. El Cadí La Seu, per la seva banda, competirà contra el RPK Araski, l’equip amfitrió. Els guanyadors d’aquestes dues eliminatòries s’enfrontaran a les semifinals. A l’altra banda del quadre, el Perfumerías Avenida, vigent campió, jugarà contra el Nissan Al-Qázeres i el Lointek Gernika s’enfrontarà a l’IDK Gipuzkoa.

El sorteig va estar esquitxat per la incredulitat dels espectadors, que van veure com s’anunciaven dues vegades els aparellaments de les semifinals i, minuts després, es difonia a través de les xarxes socials una tercera versió definitiva. Un dels grans damnificats va ser el Cadí La Seu, que en el primer quadre evitava el Perfumerías Avenida i l’Spar Citylift Girona, els dos grans favorits, fina a una hipotètica final. Les jugadores de l’equip català van utilitzar Twitter per ironitzar sobre la seva mala sort.

GRACIAS #CopaReinaLigaDIA por hacerme pasar la mañana más divertida! Twitter me da la vida 😂😂 — Andrea Vilaró (@andrea_vilaro) 15 de gener de 2019

L’euskera, representat en l’acte

El sorteig, que va ser presentat per Marta Fernández i Olga Jiménez, va incloure l’euskera en diferents moments. “El bàsquet femení al País Basc està més que arrelat, per això crec que Vitòria és el lloc perfecte per allotjar aquest any la Copa de la Reina. Serà una competició per la història i espero que sigui un punt més en aquesta obsessió que tenim perquè creixi el bàsquet femení”, va dir Jorge Garbajosa, president de la FEB. Teledeporte emetrà en directe cinc dels set partits de la competició, que aquest any s’ha ampliat a vuit equips participants.

Els dos equips catalans disputaran el seu partit de quarts de final en dijous. Si es classifiquen per jugar les semifinals, que estan programades per a dissabte, disposaran d’un dia de descans. El Perfumerías Avenida, en canvi, s’estrenarà en divendres. “Per a nosaltres és un problema jugar en divendres perquè no podrem descansar”, va lamentar Lino López, l’entrenador de l’equip de Salamanca.