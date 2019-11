L'Spar Citylift Girona perd la imbatibilitat a Fontajau

L’Spar Citylift Girona ha perdut aquest diumenge a Fontajau contra el Lointek Gernika Bizkaia (65-68) i no ha pogut aprofitar la derrota del Perfumerías Avenida per augmentar el seu avantatge al capdavant de la classificació. L’equip que entrena Eric Surís, que no ha sabut remuntar un marcador advers, ha encaixat la primera derrota a la Lliga Femenina Endesa, on el Cadí La Seu comparteix la segona posició amb el Perfumerías Avenida i el València Basket.

El Cadí La Seu, en ratxa

El Cadí La Seu va superar dissabte el Ciudad de La Laguna Tenerife (81-57) en la jornada de la Lliga Femenina Endesa prèvia a l’aturada per seleccions. La defensa local va desfigurar un rival que va patir per limitar els moviments de Moore, Wiese, Pujol i Nogic.