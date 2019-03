Eric Surís i Bernat Canut: dues persones normals, dos entrenadors excepcionals

L’Spar Citylift Girona i el Cadí La Seu van superar dijous dues proves molt exigents i aquest dissabte (13 hores, Esport3 i Teledeporte) es veuran les cares a Vitòria en una semifinal catalana de la Copa de la Reina de bàsquet. L’equip entrenat per Eric Surís va superar una estrena de gran dificultat contra el València Basket (52-49), mentre que el conjunt de Bernat Canut va recuperar un desavantatge de 17 punts contra l’RPK Araski (66-60).

Eric Surís, entrenador de l'Spar Citylift Girona / FEB

L'ARA ha reunit els dos entrenadors catalans abans de la semifinal. "L'Spar Citylift Girona té un bon capità de vaixell. Sap gestionar les peces que té. És un equip amb molt potencial que s'ha anat engranant després d'una pretemporada difícil. És un equip que sap moure bé la pilota i que, tot i tenir jugadores molt bones, no les va servir com a estrelles. Sap trobar diferents avantatges", diu Bernat Canut. "Es diu molt que el Cadí La Seu és l'equip revelació. Estan fent una temporada excel·lent, però per a mi no hi ha sorpresa perquè ja fa temps que estan treballant molt bé. Aquest any han fet una plantilla llarga, completa i equilibrada. El Bernat les fa jugar a les mil meravelles. La força del col·lectiu és molt forta. Treballa molt fort en defensa, i en atac juga sense complexos", respon Eric Surís.

L’Spar Citylift Girona va saber treure profit de la seva experiència superior en una recta final de partit de molta igualtat. Els rebots ofensius van donar oxigen al conjunt català. Amb 51-49 al marcador, Anna Gómez va fallar una safata clau i l’equip gironí va assegurar el triomf amb un tir lliure de Rosó Buch. Les 16 pilotes perdudes es van convertir en una llosa per al conjunt entrenat per Rubén Burgos, que va saber competir fins als últims segons. Meiya Tirera (22 punts) va ser la màxima anotadora de l’equip taronja. Gabby Williams es va estrenar amb la samarreta de l’Spar Citylift Girona. La jugadora nord-americana va fallar sis dels set tirs que va intentar, però va exhibir un bon nivell en defensa.

El Cadí La Seu, per la seva banda, va protagonitzar una remuntada de rècord. Andrea Vilaró (21 punts) va reactivar un equip català que va trigar a exhibir el seu joc habitual, però que quan ho va fer va ser demolidor contra un rival que no va trobar recursos per reaccionar. Georgina Bahí va sumar 13 rebots i va fer una feina extraordinària en defensa. L’equip amfitrió va començar molt fort i va aconseguir una renda de 17 punts (7-24), però el conjunt català no es va rendir i va exhibir coratge i bon joc per capgirar el marcador al final del tercer període (43-42). El Cadí La Seu va jugar l’últim període amb més determinació.