L'Spar Citylift Girona recollirà fons entre els aficionats per pagar una multa del Comitè de Competició

L’Spar Citylift Girona ha rebut una sanció de 300 euros del Comitè de Competició de la Lliga Dia. El motiu és que el club no va esborrar prou bé les antigues línies de triple, que abans se situaven a 6,25 metres. "Des del canvi de normativa en els tirs de tres punts efectuat l’any 2010, el parquet de Fontajau es va veure modificat: les línies blanques van quedar obsoletes i es van tapar amb una pintura molt semblant a la del parquet. D’altra banda, es van pintar les noves línies de forma immediata. Revisant les imatges del partit corresponent a la 10a jornada de la Lliga Dia entre l’Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida retransmès per Teledeporte, el club ha rebut una sanció del comitè que al·lega que les línies velles no estan prou tapades i que podrien dur a la confusió de les jugadores", ha explicat el club.

Davant d’aquesta sanció l’Spar Citylift Girona ha decidit posar una urna per rebre donacions voluntàries de tots aquells abonats i seguidors que hi vulguin col·laborar. L’acció es farà en el pròxim partit disputat a Fontajau, que serà aquest diumenge, dia 6, contra el Mann-Filter Stadium Casablanca a les 18 hores. Eric Surís, entrenador de l'Spar Citylift Girona, podrà fer debutar Leia Dongue, l'últim fitxatge del club. L'aler pivot, que suplirà Bea Sánchez, disputava fins ara la lliga hongaresa amb el Ceglèd.