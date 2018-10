El nou Spar Citylift Girona s’examina a Salamanca

260x366 Nádia Colhado durant la final de la Lliga Nacional Catalana femenina de diumenge. / IRENE PANTRIGO / FCBQ Nádia Colhado durant la final de la Lliga Nacional Catalana femenina de diumenge. / IRENE PANTRIGO / FCBQ

L’Spar Citylift Girona intentarà evitar aquest dimecres (21 hores, Teledeporte) la vuitena Supercopa en nou temporades del Perfumerías Avenida. El repte no és senzill perquè la final es disputa a Salamanca, on el conjunt local acostuma a deixar escapar pocs partits. Les amfitriones són les favorites. “L’equip està molt bé, amb ganes. A més, l’arrencada d’entrenaments amb la plantilla al complet aporta un plus d’il·lusió perquè vagin sortint les coses millor de mica en mica. Amb el canvi de cos tècnic canvien els mètodes de treball i la manera de jugar. Elles segueixen sent un equip importantíssim, amb moltes jugadores amb molt de potencial. Hi ha algunes jugadores que es coneixen entre elles des de fa anys, i això és un punt a favor seu”, analitza Eric Surís, entrenador de l’Spar Citylift Girona.

La victòria de diumenge contra el Cadí La Seu ha animat el vestidor gironí. “La final de la Lliga Catalana va suposar una injecció de moral. La química amb l’aficionat sempre és benvinguda, i més després d’haver jugat molts minuts de qualitat”, reconeix Surís.

El Perfumerías Avenida ha fitxat poc però bé per apuntalar la seva plantilla. Les seves novetats sobre el parquet són Elin Eldebrink, Aija Putnina i Belén Arrojo, la jugadora que va esclatar la temporada passada a l’Snatt’s Femení Sant Adrià. El canvi principal s’ha de buscar a la banqueta, on Lino López ha substituït Miguel Ángel Ortega. L’Spar Citylift Girona ha fet més canvis. El club ha fitxat Laia Palau, Shay Murphy, Bea Sánchez i Julia Reisingerova. A més, ha recuperat Helena Oma de la seva cessió i podrà utilitzar Keisha Hampton, que torna amb força després de la seva lesió.

El partit reunirà cinc medallistes de la Copa del Món. El Perfumerías Avenida presumirà de Silvia Domínguez, Belén Arrojo i Laura Gil, mentre que l’Spar Citylift Girona ho farà de Laia Palau i Bea Sánchez. “S’estan prenent mesures per fer més mediàtic el bàsquet femení i cada vegada hi ha més mirades posades en nosaltres”, assegura la base internacional.