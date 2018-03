"Vull seguir jugant finals": l'Spar Citylift Girona renova Rosó Buch

Rosó Buch ha acceptat l'oferta de renovació de l’Spar Citylift Girona per ampliar el seu contracte una temporada més. L’escorta mataronina va arribar al club fa dues temporades procedent del CB Conquero, on va ser campiona de la Copa de la Reina l’any 2016.

"Estic contenta de seguir en un club tan competitiu. Vull seguir jugant finals i esperó que seguim disfrutant junts", ha dit Buch. La renovació de la capitana és la tercera vinculació que ha anunciat el club, que ja es va assegurar la continuïtat de Núria Martínez i de Nadia Colhado. "M’agrada i comparteixo la idea del club i em sento molt bé amb les meves companyes dins i fora de la pista. Evidentment això facilita molt les coses per seguir aquí", ha reconegut.

"Estem molt contents de tornar a estar aquí per presentar una nova renovació. És la línia que volem seguir per afrontar el futur amb garanties per arribar a assolir els títols que tant desitgem", ha opinat Cayetano Pérez, president del club. "Tenir a la Rosó, com a aficionat em fa molta il·lusió. És una jugadora que ens aporta molt i segur que seguirà aportant", ha afegit.