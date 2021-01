L'Spar Girona fa història a l'Eurolliga (77-74)

L’Spar Girona ha perdut contra el Schio (77-74), però s'ha classificat per disputar els quarts de final de l’Eurolliga per primera vegada a la seva història. L’equip català s'ha sobreposat a l’expulsió d’Alfred Julbe i a un desavantatge de nou punts i ha sabut millorar la seva defensa per assegurar-se una derrota per menys de quatre punts, que era el requisit per passar de ronda.

La tarda ha començat bé a Itàlia, on l'Spar Girona ha anotat 28 punts durant un excel·lent primer quart (16-28). A poc a poc, però, el Schio ha sabut carregar el seu joc interior. Natalie Achonwa i Sandrine Gruda s'han convertit en un maldecap per a la defensa del conjunt català. La renda local ha arribat a ser de 9 punts durant un tercer període en què la situació s'ha complicat (56-47), ja que Julbe ha sigut expulsat.

La recta final de l'Spar Girona ha sigut molt bona i, animat per la verticalitat de Chelsea Grey i Frida Eldebrink i la solvència de María Araújo i Julia Reisingerova, l'equip ha aconseguit el bitllet per als quarts de final, on es disputarà una plaça a la final four amb el Perfumerías Avenida.

651x366 Yurena Díaz / FIBA EUROPE Yurena Díaz / FIBA EUROPE

El Cadí La Seu, sense premi (57-50)

El Cadí La Seu ha perdut contra el Sepsi (57-50) i s'ha quedat sense premi a l'Eurocup. L'equip entrenat per Bernat Canut ha competit bé, però només ha pogut anotar 16 punts en una segona meitat en què la defensa local ha fet una bona feina. Laure Resimont ha sigut la màxima anotadora del conjunt català (15 punts).