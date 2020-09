L'Spar Girona, sense final de la Supercopa Femenina Endesa (74-78)

L’Spar Girona va perdre contra el Perfumerías Avenida de Salamanca (74-78) i es va quedar sense accedir a la final de la Supercopa Femenina Endesa. Els bons percentatges de tir exterior no van servir per superar l’equip entrenat per Roberto Íñiguez, que va jugar el tram final amb més encert. “Ens hem quedat sense jugadores interiors per culpa de les faltes personals i això s’ha notat molt físicament”, va analitzar María Araújo, que va acabar la nit amb 15 punts i 11 rebots.

L’altre finalista serà el Lointek Gernika, que va necessitar una pròrroga per desfer-se del València Basket (68-62).