Tarda amarga per al Joventut de Badalona i el Baxi Manresa

El Joventut de Badalona no va poder repetir la victòria de dimecres i va perdre contra l’Unicaja (82-97). Inferior en el rebot i sense punteria en el tir de tres, la Penya no va tenir la continuïtat necessària per discutir la victòria al rival malagueny, que va imposar el seu nivell físic superior. El potencial ofensiu de Brizuela, Waczynski i Bouteille no va trobar resposta. L’equip verd-i-negre ha perdut 10 dels últims 12 partits de la Lliga Endesa.

651x366 Aleksandar Cvetkovic i Kenan Sipahi / ACB PHOTO Aleksandar Cvetkovic i Kenan Sipahi / ACB PHOTO

Un renovat Coosur Reial Betis va superar el Baxi Manresa al Nou Congost (74-84). L’equip català no va poder evitar la cinquena derrota en els últims sis partits de la Lliga Endesa. Sense Ryan Toolson, el conjunt del Bages no va poder competir contra la qualitat individual del rival. Erick Green va sumar 27 punts.

Animat per les dues victòries contra rivals alemanys a l’Eurolliga, el Barça visita la pista del Movistar Estudiantes (18.30 hores, Movistar Deportes).